李君妍离巢TVB决心转型 曾参加《功夫新星》效力16年长演配角 考健身教练牌兼转行做治疗师

34岁的李君妍，近日宣布巢效力长达16年的TVB，她在社交平台分享了多张充满回忆的照片，以及在电视广播城门外挥手道别的短片，感性地向「娘家」说再见。李君妍于2009年参加第24期无线电视艺员训练班后入行，她在告别长文中表示，这16年是一段漫长且充满成长的旅程，并由衷感谢公司与多年来并肩作战的同事。在清空储物柜时，她看著柜门上贴满的参演剧集贴纸，以及保存完好的当年初入行访客贴纸，言词间充满对这段演艺岁月的不舍。

李君妍离巢转型当香薰治疗师

李君妍离巢后，早已为人生开拓了跑道，积极转型为专业的健身教练及香薰治疗师。近年来，她利用工作之余的时间积极进修，成功考取相关专业牌照。从她公开的相片中可见，她已在健身室指导学员，动作利落到位；同时，其香薰工作室亦已正式开幕，她亲力亲为替客人配制适合的香薰，并替客人按摩，进行身心灵治疗，勇敢走出舒适圈。

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李君妍拍剧大晒夸张身材

回顾李君妍在TVB的16年演艺生涯，她虽然大多饰演配角，但一步一脚印，凭借亮眼表现和真功夫在观众心中留下了深刻印象。2011年她参加武术选秀节目《功夫新星》展现矫健身手。随后在2017年剧集《心理追凶 Mind Hunter》中饰演「鲁佩珊」一角，以突破性演出成为她演艺生涯的重要转捩点。其后，她在《特技人》中饰演「袁丸」，身穿性感装束练习西洋拳，完美结合力量与美感，掀起网民热话；而在《她她她的少女时代》中饰演健身教练「胡乐冰」、以及在《大步走》中饰演「港版罗拉」，均成功发挥其健美体态与运动天赋。

李君妍跳出舒适圈未放弃幕前演出

李君妍告别TVB，并坦言当感到一个地方已经无法让自己继续成长时，便是时候大胆寻求转变，并期盼未来的生活能够更加丰盛与幸福。不过，热爱演艺事业的她，在文末特别写道「欢迎任何形式嘅工作洽谈」，表示未来仍有机会在不同平台与观众见面，李君妍勇于走出舒适圈，获得了网民的齐声祝福。

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