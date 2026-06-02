PSY涉违反《医疗法》 案件移送检方查办 公司P NATION承认曾找第三者代领药物

韩国歌手「马舞大叔」PSY涉嫌违规获处方及由他人代领精神科药物，案件已正式移送检方查办。据报道，首尔西部地方检察厅已接手案件，除了PSY本人外，涉案者还包括首尔某大学一名医院教授、3名驻院医生、经理人及公司职员等共6人，目前皆因涉嫌违反《医疗法》接受调查。

PSY由经理人代为领取药物

PSY被指控自2022年2月至2025年7月期间，未接受面对面诊疗，却持续在首尔一间大学医院取得向精神性药物处方，之后再由经理人代为领取药物。警方调查后，已于日前将案件移送检方进一步调查。PSY公司P NATION今日就案件回应称：「因代领安眠药违反医疗法的警方调查已结束，后续我们也将积极配合检方调查。」PSY之前被曝出从2022年起在没有接受医生当面诊疗的情况下，获得首尔某大学医院开立的Xanax和Stilnox（俗称安眠药），并通过经理人代为领取药物。Xanax和Stilnox是用于治疗睡眠障碍、焦虑症、抑郁症等的药品，由于其依赖性和成瘾性，必须经过医生的当面诊断和处方才能获得。而且除非是亲自就诊的患者，否则不能领取处方药。因此警方认为相关诊疗与领药程序是否符合法规，仍有待进一步厘清。为掌握相关证据，警方去年8月曾搜查涉案医院并查阅医疗纪录，同年12月又前往Psy公司P NATION位于首尔江南区的办公室及相关车辆进行搜索，扩大调查范围。

PSY按照规定剂量接受处方并服药

PSY公司之前曾发声明中解释：「PSY因被诊断出慢性失眠症，依照医疗人员的处方服用安眠药，一直按照规定剂量接受处方并服药，并没有发生代开处方药的情况。但在过程中，确实曾有由第三者代为领取安眠药。近期警方正在调查，我们再次对造成社会忧虑深表歉意。」