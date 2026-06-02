港姐2026丨首轮面试惊现「八両仔、达哥」？ 重量级浸大新闻硕士震撼全场 奇葩佳丽成焦点

《香港小姐竞选2026》今日（6月2日）在TVB将军澳电视城进行，朝早9时15分，一众面试佳丽陆续抵达，为了成功争取一席位，当然施浑身解数博取评判们欢心，虽然首轮面试未能一睹面试佳丽穿上三点式泳衣的风采，不过从现身电视城的一刻，随时有机会成为热话！

「特别版」面试佳丽极具话题性

据大会公布今年有逾百人报名参加，现场所见，高质面试佳丽占大多数，可惜风头不敌以「惊艳」打扮，气质独特骑呢的面试佳丽，这些「特别版」面试佳丽极具话题性，有人撞雷庄𠒇、有人撞样前「亚视一姐」薛影仪，更有撞样人称「达哥」的网路红人林慧韡和「八両仔」叶小霆，甚至有去年落选的面试佳丽卷土重来，由「Labubu」蜕变红发美人鱼登场。

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报称是港人的25岁科大生仲笑蝶，由其任职心理咨询师的爸爸深圳人陪同，一落车仲爸爸全程爆笑并称对女儿好有信心，赞个女一直都好优质，现场所见，仲笑蝶自信满满丧摆甫士，可是手板满是瘀黑，化妆技巧超惊吓，撞样「八両仔」叶小霆。揹迪士尼公主背包到场的Isabelle撞样人称「达哥」的网路红人林慧韡。

圆润代表胖妹有22岁何丽琪，在郑州大学读书。24岁、来自天津姜汶萱更加吨位十足，目前在浸大硕士国际新闻，她表示开心来参加香港小姐，问到是否要减肥，她说：「马上要减肥！」