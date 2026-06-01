东张西望丨「传性病渣男」惹全城公愤 衰咸湿堕天仙局遭三女围剿 受害人不幸惹致命病毒：真系会死

TVB节目《东张西望》今晚（1日）继续跟进「播毒渣男」事件，一名自称深情专一的21岁篮球教练「H先生」，被揭发同时与多名女性交往，更涉嫌在隐瞒自身情况下，将多种高危性病传染给女方。事件曝光后引起全城哗然，三名受害女子最终决定联手大反击，设局将「播毒渣男」钓出，现场与H先生当街对质。

声称「一对一」实质四处寻欢

受害人「陈小姐」与「刘小姐」分别在交友平台及工作场合认识篮球教练H先生。H先生一直营造真诚的形象，声称彼此是「一对一」的亲密关系。然而，刘小姐因愤怒在网上公开事件后，竟引来另一名受害人「黄小姐」爆料。三人一对质，才揭发H先生的「无缝交接」，与惊人的时间管理伎俩，当其中一名受害人留院期间，H先生声称因女方不想见面，只能画画表达关心，实情却是忙著约会其他女生。

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受害女染高危HPV崩溃

更可怕的是，三名女事主经检查后，均验出不同型号的HPV病毒及生殖器官病变。H先生曾向受害人道歉，并表示愿意负担治疗费用：「系我衰，我错咗。如果你知道最后用咗几多医药费，我会全数俾返你。」

陈小姐崩溃表示：「我中咗16型嘅HPV，有机会导致子宫颈癌，呢个真系会死嘅癌症。平时觉得佢好真诚，𠮶一刻突然觉得，我好似从来冇识过呢个人。」当受害人带著验出多达九种性病的报告上门找H先生对质，要求他做详细检查及负责时，竟被H先生封锁。

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渣男大扮「爱情专家」

面对受害人的血泪控诉，H先生封锁三位受害人，声称「要消失喺你哋眼中」，企图逃避所有金钱及道德责任。H先生对多名女性造成不可抹灭的伤害，似乎仍毫无悔意，继续活跃于交友网站寻找新猎物。 三位受害人发现，H先生犹如无事发生一样，每天在大量年轻女性的帖文下留言搭讪，甚至在网上大扮「爱情专家」，向新认识的女生大话连篇，声称自己「分手半年只交过四个女朋友」。

最令人咋舌的是，「播毒渣男」H先生还到处提醒别人「做足安全措施好重要，唔系会好容易染病」，甚至与别人大谈感情观指「好快揾到另一半嘅人，系因为人哋求其」。种种满口谎言的行径，让三位受害人大感作呕，痛斥他每一分每一秒都在撒谎。刘小姐曾出律师信予H先生，指控男方明知自己有多种性病，仍然隐瞒事实，要求H先生赔偿医药费及精神损失。

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不过H先生回复刘小姐时，称二人只是性伴侣关系，不必主动披露性健康状况，多性伴侣行为也属于个人自由。H先生又声称之后详细检测过，并没有三位受害者所感染的生殖器官病变。H先生却没有提供检测报告来证明，至于有关HPV病毒的检测，更是只字未提。

受害人化身「新猎物」设局

面对H先生的连番躲避与满口谎言，三名受害女事主决定组成支援小组，并策划一场「引蛇出洞」。三人在社交平台开设全新虚假帐户主动出击，H先生迅速上钓，仅认识一天便将气氛搞得极度暧昧，不仅挑逗问「咁我可以收服你吗？」还猴急地表示「打算睇下你今日著咩」。

在对话中，「播毒渣男」还与「新猎物」探讨价值观，直言自己绝对接受不到出轨，更称「出轨又呃人真系好辛苦」，演技令人惊叹。倾谈几日后，受害人顺利约出H先生一同健身。当日H先生打算衬情侣装迎来新艳遇。

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《东张》主持当街连环追击

H先生面对三名受害人表现闪缩，在《东张西望》主持连番追问：「你验咗你嘅性病未有？」、「你有冇check有冇受感染？系咪有HPV？」、「你系咪呃佢哋，当初净系得佢一个？」面对主持连环拷问，H先生表示：「如果你需要...如果你想同我讲，可以同返我律师沟通」，又以「我依家唔方便回复」来作挡箭牌。节目将于明晚（2日）播出H先生回应。