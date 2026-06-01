吴日言移英两年问题多 开餐厅受尽客人闲气惨沦洗碗工 大女因一事不愿上学压力爆煲陷危机

吴日言与圈外老公Barry婚后七年抱三，在2024年举家移居英国生活，不过移英不足两年，问题天天都多，试过因为天气问题造成困扰，例如因难适应天气，全家变「药煲」，又狂呻食药的频率如同吃补充剂，又或者因要处理很多林林总总的事情，与做「太空人」的老公爆发严重争吵！

吴日言移英生活问题天天多

近日吴日言趁空档回港探亲，并接受钟慧冰姐YouTube节目《花样人生》访问。吴日言坦言离开香港一切都是为了下一代。她透露当年大女刚好升读小一，但在香港的统一派位结果却强差人意，竟然派到第七志愿。由于对派位结果大感失望，她与老公毅然决定转战英国，希望给小朋友一个全新的学习环境，可惜外国的教育环境也并非一帆风顺。

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吴日言大女因为「识不到朋友」不愿上学

吴日言忆述当时带著三个小朋友出发，最细的儿子只有三个月大，她甚至要将压力煲、饭煲及所有婴儿食具全部空运过去。面对煮饭、洗衣、吸尘等排山倒海的家务，加上要贴身照顾三个小朋友，压力极大，再加上大女刚到英国读一年级时，虽然没有功课和考试压力，但却每天都因为「识不到朋友」而不愿上学：「她说小息时只有自己一个玩，没有人跟她玩。她在香港有很多朋友，来到这里却找不到朋友，感到很不开心。」为了帮助爱女融入，吴日言与老公只能积极去结识当地不同的家庭，透过家长间的联谊来帮女儿扩阔社交圈子。被问到夫妻间的感情有否因此受影响，她直认不讳：「我去到外国真的跟老公闹过一场大交！」由于移民决定得比较急促，到达当地后大家突然要全天候面对生活琐事，作为负责管理家庭的女性，难免会抱怨丈夫帮忙不够：「你会觉得为何全部都要自己一手一脚做，小朋友又不去帮忙看顾，就会产生很多摩擦。」

吴日言极度不习惯超慢生活节奏

除了适应生活节奏，吴日言在英国更曾经历一次健康危机。她透露早前因为天气及水土不服，初时以为只是普通感冒流鼻水，岂料越咳越严重：「咳到好像『痴肺』一样，一躺下就咳得特别厉害，咳了十几日，连上落楼梯都喘不过气！」后来她发现自己的血含氧量暴跌至92，于是急忙前往急症室求医。经过一轮抽血及检查，医生证实她感染肺炎，需要即时留院四晚并接受抗生素治疗。幸好英国医院的环境安静，医护人员悉心照顾，连医院的西式膳食也相当不错，让她得以好好休养康复。不过她笑言，看医生时最大的难关其实是「语言障碍」，遇到不懂的医学名词只能偷偷录音，再发给老公求救，过程相当惊险又徬徨。吴日言大约在7个月前在当地开了一间东南亚菜餐厅，过程辛苦程度超乎想像：「真系冇谂过咁辛苦，我喺餐厅里面要『洗大饼』（用洗碗机洗碗），全餐厅无论厨师定楼面都要洗。」最令吴日言感到沮丧和委屈，是对客人的难听说话与攻击，她自问EQ未够高，所以觉得相当难受：「我咪即刻入厨房，斟一杯水然然后讲粗口啰！跟住饮杯冰水冷静下啰，有时会好嬲，谂吓为乜呢？」吴日言亦极度不习惯英国超慢的生活节奏，慨叹在香港装个上网只需几秒钟打个电话，但在英国由零系统到安装成功，足足等了两个月，效率有天渊之别：「朋友话你喺英国只能够做一件事，系真嘅。」

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