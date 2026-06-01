五索超低胸遭外籍男啜爆反应超激 豪放自揭私密床事发「咸湿梦」？ 网民求马生嬲爆反应

「五索」钟睿心（Rachel）上月与一齐长达10年的已婚富豪马清铿撇甩四个仔女，享受二人世界到不丹旅行，庆祝36岁生日。五索昨日趁生日月最后一天，在社交平台分享新影片，大晒好身材之余，更获神秘外籍男献吻，并曝光睡房私密影片，引起网民关注。

五索派对获外籍男送花

五索自去年高调晒爱后，作风大胆又言行出位，火速成为话题焦点。五索适逢5月生日，昨日在IG分享一段庆祝影片，身穿极度性感的超低胸装束的她，好身材一览无遗。五索在影片开始，估计是其员工的男子表示：「老细，我带咗俄仔俾你呀！」随后一名高大的外籍型男手捧玫瑰花现身，并深情地对五索表示：「Rachel, I'll never forget you」。

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五索原来对外籍男打趣问为何变得「Big Big」，却突然获外籍男亲吻脸颊，五索当场被吓得失声尖叫，反应极其夸张，而现场的朋友则爆笑不断，字幕还打上「整蛊成功」。五索在影片的帖文下发起「残酷二选一」，询问网民会选择「俄仔」还是「Toby」，似乎对生日惊喜相当满意，而网民就打趣说「求马生真实反应」。

五索大被蒙头睡容曝光

除生日派对影片外，五索又在另一IG帐号上传标题为「有冇人试过系老细张床隔离开会？」的影片，见到五索赖在床上，用被子蒙著头，想逃避早上10时的会议。一众公司职员闯入五索的睡房，强行把她叫醒，并大喊「开会喇！全世界等你！」而早前五索曾公开家居片，当时对曝光睡房表现抗拒，又称「入面有好多嘢都唔出得镜」，今次公开睡房及睡容，还透露「我寻晚发咗个咸湿梦」，未知当中主角是马清铿，还是另有其人。

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