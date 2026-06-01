九运会客室丨伍咏薇爆杨思琦被欺凌强调真人真事拒「缉凶」：佢知会倾呢件事 节目加码简慕华梁嘉琪爆娱圈「咸猪手」黑幕

伍咏薇、李凯贤（Brian）近日在HOY节目《九运会客室》在网上大受欢迎，节目中曾大爆杨思琦当年在TVB片场惨遭同剧演员集体排挤，甚至被连环单打到冲出录影厂爆喊，事件引发全网「缉凶」热潮，多位资深艺人被牵连，风波越演越烈，而视帝陈豪即时挺身为昔日拍档商天娥发声，直言合作多年从未见过对方欺凌新人，更形容娥姐只是一个「严师」；《翻叮一族》同剧演员敖嘉年也表示愕然，自言：「同佢合作冇话有问题㖞。」事件演变成罗生门。

伍咏薇冇谂过杨思琦访问回响大

伍姑娘坦言没预期杨思琦的访问会引起巨大回响，她就避谈热议：「我哋系分享型式，我自己系将一件真实拍戏有喜、有落，有开心、有唔开心嘅事分享，我系估唔到有咁大嘅回响，『边个边个、谁是凶手』𠮶啲游戏，我就无玩呢一样嘢。如果你问我系咪边个？我系唔会答。因为我同思琦妹都觉得因为节目𠮶度讲开呢个话题，就讲开呢件事去做，而且真人真事嚟，佢都知我哋会倾呢件事。」她曾与杨思琦两度合作，大赞准时、合作得好舒服。

《九运会客室》节目嘉宾以「中女」为主

伍咏薇表示《九运会客室》节目嘉宾以「中女」为主，充满人生故事：「节目个内容我都有兴趣嘅，因为我自己都中女嘛。节目中有师傅坐镇，我觉得成件事都几大包围！我个人觉得同Brian有化学作用，互相做『上、下把』，大家一路进步紧，越做越舒服、越访问得越好！」

伍咏薇曾遭嘉宾拒绝受访

伍姑娘表示邀请嘉宾时，曾试过被人「拒绝」：「佢哋都会睇定啲嘅，𠵱家佢哋know咗我哋嘅内容，有啲朋友会打嚟话想上我嘅节目！𠵱家访问中女有返咁上下年纪啦，以前以前点样挨呀，去到𠵱家点样成功，我希望好多香港嘅女人见到『原来我都可以做我想做嘅嘢㖞！』Just do it!」

李凯贤指伍咏薇做「阿婵级」主持

Brian笑指以为50岁以上才称为「中女」，笑指拍档伍姑娘做「『阿婵』级」主持：「我当然知伍咏薇小姐系边个啦，咁第一次接触，我feel到佢个人真系nice嘅，即系有时可能啲动作比较癫咗少少，一路做慢慢夹，我feel到佢一个好嘅人！」Brian表示最难忘与罗霖访问：「罗霖系其中一个最钟意嘅，佢真系好好！当年嘅《真情》首歌好似国歌咁，一听到就要起身致敬。」

伍咏薇预告嘉宾爆娱圈「咸猪手」

二人预告今晚播出版将访问简慕华及梁嘉琪，当中更涉及娱圈「咸猪手」，伍姑娘重提昔日往事：「当年我未入行去坐地铁，遇到一个人用性器官『顶』住我，我已经中途捉住佢嚟闹，好在身边都好多街坊帮手，其实我想话俾大家知遇到呢啲嘢要讲出嚟！」

严嘉念计划开拍第二季

另外，有线宽频首席内容官严嘉念表示正计划开拍第2季，期望今年内添食：「𠵱家网上播放足本系新兴趋势，佢同传统嘅电视观众系两批客群，变相网上好似『第4个台』咁，加上网上审查冇咁严格。开拍新一季最紧要主持有期拍摄，期望今年内开工。」