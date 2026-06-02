「豪门最强前新抱」谢玲玲连环收割男神 黐实《逐玉》张凌赫自封「追星少女」：快乐从未改变

今年将踏入70岁的名媛谢玲玲，在1980年与林建岳博士结婚并育有五个儿女，但这段婚姻到了1995年便结束。虽然双方离婚，但谢玲玲与「前奶奶」林余宝珠关系依然甚佳，两人以「永远的奶奶」同「永远的新抱」相称。谢玲玲近年爱上玩社交网，更不时与朋友四处旅行观光，同时也有一颗追星心，继早年分享与内地顶流男神王一博、人气女星赵露思合照后，再度展现超强人脉，成功「捕获」两位新晋内地男神，再度更新「追星集邮簿」名单。

谢玲玲享受追星小美好

近日谢玲玲在IG分享多张照片，高兴地分享内地男神合照，包括最近凭内地古装剧《逐玉》爆红、成为新一代男神的张凌赫，以及去年演出《狙击蝴蝶》的周柯宇。谢玲玲与身穿牛仔外套的张凌赫合照，两人对著镜头展露笑容，谢玲玲留言：「看起来关系不错。转眼就要七十，不曾想还能拥有这般雀跃心情。昔日被人追捧，如今化身为追星少女，快乐从未改变。角色转换，初心依旧，享受这份追星的小美好」。

谢玲玲到内地探班

另一张与周柯宇的合照，谢玲玲写上「长沙酒店偶遇惊喜Jessie J《歌手2026》。快乐探班 #周柯宇 #开始推理吧4」，估计谢玲玲前往长沙探班周柯宇。而谢玲玲巧遇国际级歌手Jessie J时，同样不放过「集邮」机会，可见今次行程收获甚丰。

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张凌赫190cm「理工学霸」

现年28岁身高190厘米的内地新生代男神张凌赫，因为物理科目成绩优异，入读南京师范大学的电气与自动化工程学院，被称为「理工学霸」。2020年出道后，凭《苍兰诀》、《宁安如梦》等剧集累积人气，最近更因主演《逐玉》，令事业登上高峰，成为新一代古装男神。

周柯宇歌视双栖发展

而24岁的周柯宇于美国出生，2019年参与网络剧《我曾记得那男孩》获得关注，2021年透过选秀节目《创造营2021》，以限定男团INTO1成员身份出道，近年专注于戏剧发展，在《以爱为营》、《狙击蝴蝶》等作品中表现亮眼，是备受期待的新星。

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