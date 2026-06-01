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胡枫95岁红馆骚门票售罄 挑战「最年长华语艺人演唱会」世界纪录 莫文蔚杨千嬅草蜢周柏豪轮流撑场

影视圈
更新时间：17:15 2026-06-01 HKT
发布时间：17:15 2026-06-01 HKT

「修哥九五至尊无限枫骚演唱会」将于本周日下午3时30分在红馆举行，门票经已全部售罄，届时全场观众和一众嘉宾歌手将一起见证即将95岁的修哥挑战「举办演唱会最年长华语艺人」之世界纪录。

胡枫彩排时喜获众好友支持

日前修哥联同陈欣健（Philip）、Joe Junior、肥妈（Maria Cordero）、《中声3》的黄博、张与辰、刘洋、《声秀》的冯熙燮、柯雨霏、胡子贝到Band房彩排，修哥表示很开心：「得到咁多朋友支持，令我喜出望外，有啲估唔到嘅嘉宾都会嚟，真系Very Good !」修哥更透露嘉宾名单，除咗有Band房彩排嘅朋友之外，仲有莫文蔚、杨千嬅、Big Four、草蜢同周柏豪，令人十分期待！肥妈说：「我今次有份唱已经好开心，我间唔中都有同Joe合作，但Philip就真系好多年都冇同台演出。」Philip笑说：「因为我冇参加中年好声音。」肥妈即时问他什么时候来做评判，Philip :「唔驶做评判，我而家成熟咗可以嚟唱，起初主办叫我做修哥嘉宾，我以为佢叫我嚟跳 Cha Cha ，大家都知修哥系舞王，好彩最后系叫我唱歌，所以终于冇晒压力。」Joe :「修哥千祈唔好叫我跳Cha Cha，我剩系识跳扭腰舞，不过今次有得唱真系好开心，当我知道主办单位邀请我𠮶一刻，我即刻话俾老婆知。」

肥妈、陈欣健、Joe Junior同台演出

《中声3》和《声秀》6位歌手也表示相当兴奋，黄博说：「修哥系我哋嘅榜样，我最深刻就系修哥扮嘅财神，今年好幸运可以系修哥手上面攞到利是。今次可以加入呢个 Party，见证修哥挑战世界纪录，真系非常之开心。」与辰笑说：「今次好想挑战修哥跳舞，同修哥佢一齐跳Cha Cha都应该好正。」刘洋：「一直以嚟都睇过好多修哥嘅影视作品，可以参与今次演出真系觉得好荣幸。」

《中声3》与《声秀》盼向胡枫学习

冯熙燮：「首先要多谢修哥嘅邀请，也要多谢公司嘅安排，出道只系短短半年已经有呢个机会，真系非常难得，其实我细细个就有睇《三个小生去旅行》，所以今日彩排可以第一次见到两位本尊真系觉得好激动。」柯雨霏：「修哥喺我眼中系一个热爱舞台同埋艺术嘅前辈，我哋三个好荣幸第一次上红馆表演就系喺修哥嘅演唱会，今次可以见证修哥挑战纪录，仲可以同咁多前辈一齐载歌载舞，真系好兴奋。」胡子贝：「我哋会做好自己嘅表演部份，修哥系我哋演艺界嘅长青树，我希望可以学习佢嘅精神，不停努力，将最好嘅作品带俾大家。
 

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