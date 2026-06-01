张柏芝回归乐坛 六一儿童节推出全新单曲：带出一个「非常张柏芝」的讯息

张柏芝今天推出加盟华纳音乐中国后首支个人全新单曲《长大的那天》，这首作品选择在国际儿童节全球同步上线，作为一份特别节日献礼。柏芝以饱含故事感与岁月沉淀的嗓音，演绎这首「写给孩子，也写给时间的歌」，用音乐定格成长、告别与相守的温暖点滴。

张柏芝唱出成长羁绊与陪伴

《长大的那天》捕捉成长路上细碎却珍贵的日常，柏芝以历经岁月打磨的独特声线，唱出「该怎么去形容，这微妙的感觉，你已变成，我的世界」的这份深厚羁绊。这首歌不但是一位母亲写给孩子的心声，也道出了任何人面对时光流转时的柔软与释然。当孩子奔赴更远的前路，成年人不必执着挽留，唯有珍惜当下每一刻陪伴。

张柏芝录音时投入真情

柏芝于早前5月10日母亲节完成录制这首全新单曲，在特殊的节日氛围下，柏芝于录音时投入了更多内心真情，她感性表示：「我都是随著我的心，唯一不变的定律就是大家听完那首歌后，希望大家会有自己的收获。因为我本来就是一个开心很乐观的一个人，音乐是最好的表达，所以制作那首歌的整个过程，就是想要带给大家一个『非常张柏芝』的那个讯息。」柏芝从昔日银幕上惊艳众人的经典演员，到如今用歌声诉说人生感悟的音乐人，将对成长的体悟、对岁月的坦然尽数融入旋律，尽显时光淬炼后的通透气质。

张柏芝音乐事业全新启程

大众熟知张柏芝塑造的众多银幕经典，却未必记得她本是斩获多项音乐奖项、留下无数金曲的实力歌手。此次联手华纳音乐中国，以全球发行的《长大的那天》开启全新篇章，不仅让乐迷重新听见「歌手张柏芝」的实力，也宣告其音乐事业的全新启程。《长大的那天》由6月1日起已登陆全球各大音乐平台。