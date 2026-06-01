岚最后舞台以经典「Call & Response」互动 二宫和也破戒提尊尼事务所

日本天团「岚」（ARASHI）昨晚在东京巨蛋举行告别演唱会最终场，正式为长达26年半的团体生涯划上句号。岚于1999年11月出道，5位成员带来包括出道曲《A·RA·SHI》在内共33首经典歌曲，唱足3个半小时。昨晚11时59分，岚更新各大社交平台，再次感谢粉丝的不离不弃！

岚成员眼湿湿道谢

岚昨晚正式结束团体活动，在这历史性的一天，向一路支持他们的粉丝，送上最后讯息，写道：「26年半来谢谢你们！」并标注日期「2026.5.31」。他们在署名写上团名「岚」外，更一一写出每位成员的名字，包括相叶雅纪、松本润、二宫和也、大野智及樱井翔，最后温暖地留下：「With you。」此外，在演唱会尾声，5名成员以岚经典的「Call & Response」作为最后互动。当岚高喊「我们的名字是甚么」时，全场近55,000名粉丝齐声回应「岚」，声音响彻东京巨蛋，成员都感动得眼湿湿，高声回应：「谢谢！」

二宫和也提禁语「尊尼事务所」

松本润向粉丝深情说出，「26年半真的非常快乐。」他又很感谢粉丝愿意等他们，让他们有机会正式与大家道别。早已自立门户的二宫和也，则是数度提起被视为禁语的「尊尼事务所」，表示将结束自己「30年的尊尼人生」。哭成泪人的相叶雅纪则感性地说：「岚是我人生的全部，大家将人生投入去支持岚，遇见你们真是太好了！无论重生多少次，都不可能再看到这样的景色。」樱井翔则一一呼喊出成员的名字，再表示：「我们是岚！能够5个人一起冲过终点线，我感慨万千。」

大野智哽咽10秒

大野智更一度哽咽超过10秒，「像我这样的队长，谢谢大家始终支持与包容着我。大家一起打造出的岚，今后也会继续活下去！」岚最后以新歌《Five》为演唱会结尾，5人亲密地揽在一起，离开前跟粉丝挥手说：「大家，Bye Bye！」