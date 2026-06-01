刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深

资深歌手张德兰日前为纪念入行60周年，首度在红馆举行个人演唱会，全晚高潮迭起。而在演唱会Encore环节，天王刘德华作为压轴嘉宾惊喜现身，与张德兰合唱经典金曲《情义两心坚》，掀起全场最炽热的气氛。张德兰更笑言：「唱这首歌怎能少了神雕大侠呢？」台下观众随即报以雷动掌声。

刘向蕙朱丽蒨入场支持刘德华

除了刘德华现身支持，当晚台下亦是星光熠熠。刘德华的太太朱丽蒨与14岁的爱女刘向蕙（Hanna）亦激罕一同低调入场，全程坐在观众席前排，默默为台上的爸爸打气。这对母女的出现，尤其是刘向蕙的最新状态，瞬间成为全场另一焦点。

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刘向蕙跟朱丽蒨犹如饼印

虽然刘向蕙全程戴著口罩，但完全无法掩盖她已长成美少女的模样。从现场画面可见，她扎起一个清爽的发髻，穿上一件宽松的黑色外套，打扮简约低调却充满青春气息，可谓青春迫人。尽管有口罩遮挡，但她那双灵动的眼睛和清晰的脸部轮廓，都与身旁的妈妈朱丽蒨犹如饼印，完美遗传了母亲的优良基因。

刘向蕙用手机影刘德华

在演唱会期间，刘向蕙表现得十分乖巧文静，大多数时间都静静地靠在妈妈身旁，非常有家教。当爸爸刘德华在台上表演时，她被拍到拿出手机，专注地拍摄爸爸的风采，记录下这珍贵的一刻，尽见父女情深的一面。

刘向蕙极有家教

在演唱会结束前，朱丽蒨与刘向蕙在工作人员的陪同下先行离开，以免引起混乱。离席时，她们更被见到向草蜢成员蔡一智点头示意，举手投足间尽显礼貌，再次证明了刘家的良好家教。

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