邱士缙后援会突宣布解散 Stanley以黑底微笑作回应 粉丝怒轰：全部嘢唔系老奉㗎！

MIRROR 成员邱士缙（Stanley）近日可谓事业爱情两得意，主演剧集《COURT!》收视口碑丰收，人气急升之余，早前更宣布与拍拖多年的女友李炘颐（Alina）订婚，婚礼正筹备得如火如荼。然而，昨日（5月31日）其粉丝圈「TeamStanley」爆出地震，后援会「Stanley Yau Hong Kong Fanclub」宣布即时结束营运；而Stanley事后在IG限时动态仅以黑底配一个微笑的表情符号发文，随即触发大批粉丝强烈不满，并纷纷留言怒轰。

后援会无预警解散

Stanley的粉丝后援会「Stanley Yau Hong Kong Fanclub」昨晚在社交网贴出工作室熄灯的短片，并发长文宣布结束营运：「在三千多个日夜的陪伴和支持下，无论日晒雨淋还是风吹雨打都有你哋一齐完成一次又一次的应援，不论集资或出席活动的TS，我哋都由衷感谢您付出的每分支持！感恩沿途有您！在美好的、狼狈的、充满欢笑的、充满回忆的路上我们的任务完成了！我们一直从零开始，到现在就靠大家将零发挥成无限，好好地守护 Stanley。」文中更寄语粉丝，「请大家继续守护Stanley 在未来的日子继续发光发亮」。与此同时，全新后援会「Stanley Yau International Fan Club（SYFC）」亦火速宣布成立，会费定价$380，由2026年6月12日生效，为期一年。

粉丝闹爆

然而，在前后援会解散消息爆出2小后，Stanley 在IG限时动态仅以黑底配一个微笑的表情符号发文，并无留下任何文字。对于偶像疑似的回应，旋即触发大批粉丝集体怒斥，指他反应冷淡全无感激之心，并纷纷留言怒斥：「旧𠮶班临走都想帮你搞得好好睇睇，又开live又开聚会，帮你留返班愿意使钱嘅旧fans，你就乜都唔理po个emoji，完全唔理后果，知唔知你好自私？全部嘢唔系老奉㗎」、「贴钱免费帮你打工8年，今日和平分手，你出呢个story系咩意思？冇人欠你㗎，我哋冇钱收㗎。三千几个日日夜夜换嚟今日你个咁嘅emoji？你唔红你自己有份造成」、「咩人先做得出一句thank you都唔讲净系俾个emoji，返工辞职老细唔请食饭都会讲句辛苦晒挂？大佬，你演员嚟㗎，少少都唔做俾人哋睇？」、「有几多fans自己心里有数啦，其实佢地真系做足有凸，咁多年冇功都有劳，到头来只有一个emoji ？」而在一片骂声中，Stanley 今早在IG限时动态再分享一段短片 ，片中主要讲及人预设的感觉而产生的误解，似暗示外界对其emoji的负面解读。