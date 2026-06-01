阿Mo李启言贴ILLIT黑图遭围剿 火速删图长文致歉认顾虑不周 掀K-pop粉大战遭狠毒恶咒

男团MIRROR演唱会严重事故伤者、舞蹈员李启言（阿Mo）近期接连遭遇打击，其父亲李盛林牧师于今年4月底与世长辞。哥哥曾透露阿Mo李启言因丧父之痛身心俱疲，甚至需要暂停部分康复训练安躺休息。

阿Mo李启言因一张「迷因图」遭人身攻击

然而，仍在哀痛中休养的阿Mo李启言，近日竟意外卷入韩国女团NewJeans与ILLIT的粉丝大战，更因一张「迷因图」惹来激进粉丝的恶毒人身攻击，事件在Threads及各大社交平台迅速发酵，引发全网热议！

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阿Mo李启贤迅速删图郑重道歉

事缘阿Mo李启贤昨日（31日）在Threads上一个讨论「别人的侧脸vs我的侧脸」的帖文下方，先是留下了一个「掩嘴巴猴子」的表情符号，随后更贴出一张韩国女团ILLIT成员沅禧（Wonhee）与NewJeans成员Minji侧脸的对比图。此举瞬间触动了ILLIT粉丝的神经，留言区随即遭怒火洗版。意识到事态严重的阿Mo李启贤今日迅速删除该图片，并发布长文郑重道歉。他在文中连番说出「对不起」：「真心对不起，没有要反驳这次有错我就直接认了。本来在这个平台是让我与认识或不认识的同好们互相分享有趣的事，而昨天我是看到楼主的一幅图，很像我看过的一张memes图，所以就单纯地找来那张图回复了。原本的出发点只是贴贴相似的迷因图，也完全没有打算要去辱骂任何人。结果是很多人告诉我这样十分冒犯，所以我在此郑重道歉，是我顾虑不周而有所冒犯了，对不起。也看到有些人说是本来是支持我但对这一次表示很失望，也对你们说声对不起，我保证我是没有打着坏心肠去做这件事，而且我也从来不希望伤害到任何人，是我这次大意了没有顾及不同人的感受，对不起，我承诺我只会专注于分享快乐及喜欢的事情，尽我所能去避免冒犯或伤害到任何人，也感谢以往的支持。该图片刚刚已经删除，在此向当事人致歉，再次郑重地说声对不起，也谢谢你耐心看完。」

事件迅速演变成网络骂战

虽然阿Mo李启言已经删图兼道歉，但部分激进粉丝竟以其瘫痪及丧父经历作人身攻击，留言极度恶毒，事件迅速演变成网络骂战，有人说：「你转贴个张绝对唔系meme图，系笑x人既图啰！己所不欲勿施于人，我谂你都唔想人哋笑你㗎可。」、「『向当事人致歉』， 咁你记得send返道歉email去佢哋公司，Cap埋图post出嚟。」、「以前好同情你，而家觉得你所有嘢都系抵死，祝你过得越嚟越差。」、「反而担心啲看护 Mo转头又闹佢哋嚟出气。」、「将身材外貌霸凌女性嘅相讲成迷因图。」不过亦有网民留言事件感到奇怪：「到底系边个用紧个AC？」、「真心问佢而家个情况系可以玩到threads??」、「好怪啊，同埋同佢IG好似口吻都唔似，系咪唔系佢嚟。」对于超底线的人身攻击，有网民纷看不过眼加入战团反击，直斥部分留言「反人类」：「点解kpop fans啲留言咁黑心嘅？」、「真系闹得过分咗。人哋唔道歉又闹人，人哋知错道咗歉又话人一句无心就了事，咁想人点呀？」、「做错咗畀人闹系正常，但去到呢种攻击就真系反人类咗啲。」、「认错唔单止得唔到原谅，重可以疯狂扔石头，所以今时今日搞到人人死都唔认错。」

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阿Mo李启言是NewJeans的Bunnies

阿Mo李启言本身是NewJeans的Bunnies之一，过往不止一次表态支持NewJeans，早前曾公开发表直指ILLIT的负面言论：「反正有很多东西copylit想抄都抄不了。」今次贴出黑图，令ILLIT粉丝再翻旧帐，将积不满一次过爆发，众所周知，HYBE娱乐内部的「厂牌斗争」，早已令两团粉丝水火不容。ILLIT自出道以来，就已多次被外界指有抄袭NewJeans之嫌，造型及歌曲风格非常相似，「NewJeans之母」闵熙珍亦曾暗示ILLIT抢走NewJeans歌曲等争议。NewJeans成员之一的Hanni（范玉欣）亦曾哭诉遭HYBE旗下另一艺人组合ILLIT的经理人无视：「在走廊等待时，大约3名成员和1位女经理人从我身边走过，我礼貌地和她们打招呼，大概5到10分钟后她们又出来时，那位经理人对跟在后面的成员们说：『装作没看见，不要理她。』我完全不明白为甚么我必须经历这种事，尤其是在职场，这就是为甚么我决定发声，以确保没有其他人经历这种情况。无论是前辈、后辈还是练习生。」