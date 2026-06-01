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Dua Lipa结婚先低调后张扬 伦敦注册仅8人见证 下周巴勒莫3日婚礼极奢华

影视圈
更新时间：14:15 2026-06-01 HKT
发布时间：14:15 2026-06-01 HKT

30岁英国流行天后Dua Lipa与36岁英国男星Callum Turner昨日（31日）在伦敦Old Marylebone 市政厅注册结婚，仅约8名至摰亲好友见证这历史性时刻。典礼后，一众宾客在市政厅前向新人抛洒五彩纸碎，两人随即登上黑色座驾离开。婚礼造型方面，Dua身穿白色裙配搭西装外套，戴上宽边帽及手套，脚踩高跟鞋，手持黄色花束；Callum则一身深蓝色双排扣西装现身，二人均仪态优雅，笑意盈盈。

Elton John助庆

伦敦登记仪式只是整个婚礼盛事的序幕，据报道，两人正筹备于下周在意大利举行长达3日的奢华婚礼庆典，场面之盛大，已被业界形容为近年最璀璨的名人婚礼之一。婚礼地点选址西西里首府巴勒莫（Palermo），意大利媒体更将其称为「年度婚礼」。 嘉宾名单同样星光熠熠，据悉有Charli XCX、Tove Lo等知名歌手；而曾与Dua合作2021年冠军歌《Cold Heart》的「乐坛大姑妈」艾顿庄（Elton John），亦可能出席并于婚宴上献唱助庆。 

Dua Lipa拍拖两年修成正果

婚庆期间，Dua的婚纱盛传由法国时装大师Simon Porte Jacquemus度身订制。西西里方面，著名婚礼统筹人Alessandra Grillo负责全程策划，而建于19世纪、拥有壮丽海景的艺术新风格酒店Villa Igiea，将作为宾客下榻的豪华酒店。Dua与Callum的恋情始于2024年1月，去年6月传出订婚消息，之后由Dua公开确认。

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