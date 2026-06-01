何猷君奚梦瑶世纪婚礼晚宴相曝光 新娘半亿顶级钻石套装富气华贵 四太梁安琪携孙温馨合照
发布时间：12:00 2026-06-01 HKT
赌王何鸿燊四房儿子何猷君（Mario）与超模老婆奚梦瑶今日（6月1日）在法国庄园补办世纪婚礼，婚礼主题定为浪漫满分的「承诺如约而至」，两人计划于9月回澳门举行答谢礼。昨晚（5月31日）两人分别在IG分享欢迎晚宴的相片，奚梦瑶的造型既优雅又充满仙气，以简单低调的粉蓝色礼服现身，优雅又得体，展现了豪门的品味。
何猷君求婚见证人王嘉尔担任伴郎
作为何猷君当年求婚见证人的王嘉尔（Jackson Wang）担任伴郎，奥运冠军谷爱凌（Eileen Gu）也特意飞往法国出席婚宴，奚梦瑶贴上同框合照，被网民誉为「超模与冠军的顶级跨界碰撞」。四太梁安琪在庄园内与奚梦瑶的父母与及一对孙儿、女一起合照，全程笑容满面，气氛温馨。
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何猷君奚梦瑶欢迎晚宴在法国庄园举行
何猷君与奚梦瑶早在2019年7月就已经领证结婚，婚后极速造人成功，先后诞下儿子何广燊（Ronaldo）和女儿Romee，凑成一个「好」字。但因何鸿燊在2020年5月逝世，何猷君决为表达对父亲的敬意守孝三年，在综艺节目中明确表示自己设定了三年的守孝期，随着三年丧期届满，加上疫情与产后调理等因素已过，何猷君立刻兑现对太太的承诺举办计划9月在澳门举办家族答谢宴。欢迎晚宴设于法国诺曼底的百年历史庄园举行，现场保留了庄园古朴的石砖与半木结构建筑特色，在黄金温暖的斜阳与庄园绿意盎然的草坪衬托下，流露出法式复古与随性优雅。
奚梦瑶佩戴了顶级钻石套装温婉华贵
何猷君与奚梦瑶的晚宴以私人性质进行，不少有份出席的宾客分享晚宴的盛况，何猷君对今次婚礼相当重视，单是每份伴手礼已经超过7000港元，奚梦瑶在晚宴前先穿上Dior by Jonathan Anderson 2026春夏系列的冰蓝色钉花纱裙，双肩缀有黑色蝴蝶结飘带，气质温婉华贵，价值超过20万人民币，身上佩戴了顶级钻石套装（包括超30克拉耳环、超66克拉手链及7克拉以上钻戒），全身钻石总重超过100克拉，总价值估计逾半亿人民币，但仍不及何猷君对太太的眼神全程温柔地紧随，不禁感受到一股浓浓的幸福感！
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奚梦瑶曾称嫁的不是豪而是爱情
何猷君与奚梦瑶在2017年因恋爱真人骚《爱的时差》相识，何猷君曾透露是为了奚梦瑶才参加该节目，因为不想看到她与其他男生约会，奚梦瑶起初因何猷君年纪较小且是「赌王之子」而有所抗拒，加上她与何猷君的姐姐何超盈是好友，认为他过去花边新闻较多。但两人最终在节目中擦出爱火。直到2019年5月，何猷君以近十万朵粉红玫瑰在上海包场向奚梦瑶盛大求婚，随后于同年7月领证结婚。奚梦瑶在一夜间成为豪门少奶奶，她曾表示：「我嫁的不是豪门，我嫁的是爱情。如果没有爱情，甚么样的豪门我都不想进去，真的。」婚后夫妻二人曾参加真人骚节目《幸福三重奏》，何猷君表示自己并不是一位拥有无限额度卡的富二代，他需要工作为自己未来打拼，奚梦瑶不单大表赞同，还公开大赞奶奶梁安琪：「真的是这样子，因为就是我婆婆是一个大家都公认的虎妈，所以她其实是一个对小孩要求非常高的人，还是我学习的榜样。她对所有兄弟姐妹都是这样子，就是说我会给到你们正常的一个照顾，但绝对不会惯你就是乱来这样子。」