何猷君奚梦瑶世纪婚礼晚宴相曝光 新娘半亿顶级钻石套装富气华贵 四太梁安琪携孙温馨合照

赌王何鸿燊四房儿子何猷君（Mario）与超模老婆奚梦瑶今日（6月1日）在法国庄园补办世纪婚礼，婚礼主题定为浪漫满分的「承诺如约而至」，两人计划于9月回澳门举行答谢礼。昨晚（5月31日）两人分别在IG分享欢迎晚宴的相片，奚梦瑶的造型既优雅又充满仙气，以简单低调的粉蓝色礼服现身，优雅又得体，展现了豪门的品味。

何猷君求婚见证人王嘉尔担任伴郎

作为何猷君当年求婚见证人的王嘉尔（Jackson Wang）担任伴郎，奥运冠军谷爱凌（Eileen Gu）也特意飞往法国出席婚宴，奚梦瑶贴上同框合照，被网民誉为「超模与冠军的顶级跨界碰撞」。四太梁安琪在庄园内与奚梦瑶的父母与及一对孙儿、女一起合照，全程笑容满面，气氛温馨。

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何猷君在2019年5月于上海一个商场向奚梦瑶求婚。 ​

四太梁安琪、家姐何超盈与姐夫、哥哥何猷亨、妹妹何超欣，全家总动员出动见证。

何猷君奚梦瑶在2019年7月结婚。

何猷君与奚梦瑶将于6月1日在法国庄园补办世纪婚礼，回礼极具心思。

有任天堂《超级玛利欧》系列的核心主角，玛利欧（Mario ）与碧姬公主（Princess Peach）的手办，寓意「王子与公主」。

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卡片上深情写道：「谢谢你为我们的故事而驻足，愿和你分享此刻的爱与欢欣」。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君与奚梦瑶。

何猷君奚梦瑶欢迎晚宴在法国庄园举行

何猷君与奚梦瑶早在2019年7月就已经领证结婚，婚后极速造人成功，先后诞下儿子何广燊（Ronaldo）和女儿Romee，凑成一个「好」字。但因何鸿燊在2020年5月逝世，何猷君决为表达对父亲的敬意守孝三年，在综艺节目中明确表示自己设定了三年的守孝期，随着三年丧期届满，加上疫情与产后调理等因素已过，何猷君立刻兑现对太太的承诺举办计划9月在澳门举办家族答谢宴。欢迎晚宴设于法国诺曼底的百年历史庄园举行，现场保留了庄园古朴的石砖与半木结构建筑特色，在黄金温暖的斜阳与庄园绿意盎然的草坪衬托下，流露出法式复古与随性优雅。

奚梦瑶佩戴了顶级钻石套装温婉华贵

何猷君与奚梦瑶的晚宴以私人性质进行，不少有份出席的宾客分享晚宴的盛况，何猷君对今次婚礼相当重视，单是每份伴手礼已经超过7000港元，奚梦瑶在晚宴前先穿上Dior by Jonathan Anderson 2026春夏系列的冰蓝色钉花纱裙，双肩缀有黑色蝴蝶结飘带，气质温婉华贵，价值超过20万人民币，身上佩戴了顶级钻石套装（包括超30克拉耳环、超66克拉手链及7克拉以上钻戒），全身钻石总重超过100克拉，总价值估计逾半亿人民币，但仍不及何猷君对太太的眼神全程温柔地紧随，不禁感受到一股浓浓的幸福感！

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奚梦瑶在2019年11月为何猷君诞下儿子何广燊。

奚梦瑶于2021年再为何猷君再诞下囡囡Romee，凑成「好」字。

何猷君决为爸爸守孝三年而延迟婚礼。

四太梁安琪与新抱奚梦瑶关系好。

何超欣与哥哥何猷君和嫂子关系很好，曾出席侄女的生日派对。

何猷君、奚梦瑶带儿子何广燊到美国。

何广燊被指鼻子和嘴巴激似何鸿燊。

何广燊在塞尔特人场馆中甚有台型。

何超欣与大嫂奚梦瑶经常一同外游。

何猷君曾在2019年被传有私生子，当时他已出post澄清。

何猷君曾在微博再度否认有私生子一事。

Yumi亦发律师信。

何猷君成亚洲最年轻纳斯达克上市公司创始人。

何猷君是数学天才，做生意的头脑不输爸爸何鸿燊！

何猷君持有14.2％的电竞公司「星竞威武集团（NIP Group）」，早前在美国申请IPO，正式挂牌上市。

何猷君心情非常之兴奋。

何猷君将赌王及四太的家庭照登上NASDAQ（纳斯达克）的全栋楼的Billboard上。

何猷君指爸爸赌王未曾试过在NASDAQ（纳斯达克）的Billboard上登过广告。

何猷君一家的照片，当然要登在NASDAQ（纳斯达克）的Billboard。

早前有不少网民在小红书上分享了多张在香港迪士尼乐园偶遇何猷君一家的照片。

另外亦有眼利网民发现了何猷君与奚梦瑶身上服装的价格十分贴地。

何猷君所穿着的球王C朗同款黄色球衣，价格为$872港币。

而奚梦瑶穿着的白色短袖上衣则购自淘宝品牌，价格为$240港币，而下身的渐变色牛仔短裤就来自Givenchy品牌，价格为$5,820港币，运动鞋是来自lululemon品牌，价格为$1,407港币。

早前有网民贴出一张疑似是何猷君与奚梦瑶背影的照片，相中男士手挽纸袋，身穿UNIQLO的UT系列黑色T恤，有《Toy Story》巴斯光年与索克天王的图案，这件T恤只需99元。

奚梦瑶曾公开二人的上海复式豪宅内部照片，都有mastermind JAPAN巨型黑色高达等潮物。

奚梦瑶曾称嫁的不是豪而是爱情

何猷君与奚梦瑶在2017年因恋爱真人骚《爱的时差》相识，何猷君曾透露是为了奚梦瑶才参加该节目，因为不想看到她与其他男生约会，奚梦瑶起初因何猷君年纪较小且是「赌王之子」而有所抗拒，加上她与何猷君的姐姐何超盈是好友，认为他过去花边新闻较多。但两人最终在节目中擦出爱火。直到2019年5月，何猷君以近十万朵粉红玫瑰在上海包场向奚梦瑶盛大求婚，随后于同年7月领证结婚。奚梦瑶在一夜间成为豪门少奶奶，她曾表示：「我嫁的不是豪门，我嫁的是爱情。如果没有爱情，甚么样的豪门我都不想进去，真的。」婚后夫妻二人曾参加真人骚节目《幸福三重奏》，何猷君表示自己并不是一位拥有无限额度卡的富二代，他需要工作为自己未来打拼，奚梦瑶不单大表赞同，还公开大赞奶奶梁安琪：「真的是这样子，因为就是我婆婆是一个大家都公认的虎妈，所以她其实是一个对小孩要求非常高的人，还是我学习的榜样。她对所有兄弟姐妹都是这样子，就是说我会给到你们正常的一个照顾，但绝对不会惯你就是乱来这样子。」