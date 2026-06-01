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傅宝谊直播带货改变人生 独居9年 爱情可有可无丨名人杂志

影视圈
更新时间：13:44 2026-06-01 HKT
发布时间：13:44 2026-06-01 HKT

现年41岁的傅宝谊（前名：傅颖、Theresa）相隔5年推出广东新歌《成年礼》，唱出将过往负面经历变成礼物的心声。近年，Theresa转战内地发展，她大谈当年的辛酸，由开初独自到上海直播带货、无人教导要自己摸索，到现在独当一面；又真情剖白爱情观，透露自2017年分手后一直独居到现在，如今视爱情为可有可无；曾经觉得自己是异类的她，更学会欣赏自己的高敏感特质，一路走来，心态已截然不同。撰文：娱乐组 摄影：谭志光

傅宝谊将过往负面经历变成礼物，借由新歌唱出心声。
傅宝谊将过往负面经历变成礼物，借由新歌唱出心声。
歌词第一句「做个简单愉快的人」正是Theresa这些年所追求的。
歌词第一句「做个简单愉快的人」正是Theresa这些年所追求的。

  
相隔5年再出广东歌，Theresa说是「天意」，「几年前已想做一首新歌，但拖了两年。直至去年初终收到这份歌词，我觉得填词人一定很不开心，为甚么写得这么悲伤，然后去开导一下，他竟然说：『我以为你是这样的。』」为何有此误解？她坦言或许是以前面对负面新闻不懂消化，总是把事情看得很重，外界对她的认知也蒙上悲观色彩。后来，她亲自修改歌词，第一句「做个简单愉快的人」正是她亲手写下，「大家都想赚很多钱、拿社会地位、有个很爱自己的老公，但人最简单的一件事，应该是先要开心。」

Theresa靠看书走出低谷。
Theresa靠看书走出低谷。
Theresa自认是「高敏感人」，但视这种性格为礼物。
Theresa自认是「高敏感人」，但视这种性格为礼物。
早前Theresa举行派对，同粉丝分享音乐。
早前Theresa举行派对，同粉丝分享音乐。

傅宝谊视「高敏性格」如礼物

学会简单快乐的背后，是一场对自己的深入了解。Theresa直言自己是「高敏感人」，性格内向，「这个世界有15%的人都是高敏感，85%是钝感力比较强。我们是小众，但不代表不好。」她以前因安静、不敢说话而自我怀疑，遇到难堪事情只懂呆住，隔很久才懂哭，「后来我发现，应该要欣赏自己这种性格。这种性格是礼物，很多作家、科学家、心理学家都是这种人。」Theresa靠看书走出低谷，「书中自有黄金屋，我们用很少的价钱和时间，去看人家一生的精华，所以看书很有用。」

傅宝谊青苹果不必变红

新歌主要讲及 「将过往的负面经历变成一份礼物」，MV则以青苹果和红苹果为意象，她说：「很多人以为青苹果熟了会变红，但青苹果熟了也是青苹果。每个人天生都不一样。虽然没有红苹果那么多人喜欢，但青苹果也有自己的受众。」而这个低成本高质素的MV， 是由两位年轻女生操刀，Theresa穿上买了多年没穿的白色裙，准备了苹果和吹泡泡棒，在公园即兴找陌生男生客串，「我很喜欢，不需要复杂东西，简单更好。」

Theresa 30岁已回内地发展，坦言当时人生路不熟、天天躲在家以泪洗面。
Theresa 30岁已回内地发展，坦言当时人生路不熟、天天躲在家以泪洗面。
除了直播带货，Theresa还经常拍片分享日常生活，内容涵盖化妆扮靓、饮饮食食等。
除了直播带货，Theresa还经常拍片分享日常生活，内容涵盖化妆扮靓、饮饮食食等。
Theresa坦言直播带货起步并不容易，靠自己一步步摸索前行。
Theresa坦言直播带货起步并不容易，靠自己一步步摸索前行。

傅宝谊频遇奇葩事改变心态

Theresa 30岁已回内地发展，她回望当年的辛酸，由人生路不熟、普通话极差、天天躲在家以泪洗面，到与公司解约想过退出，后来获一位导演垂青到北京拍剧才重返演艺路。2022年，Theresa开始到上海直播带货，她坦言起步并不容易，「当时以为团队会教我，但发现很多东西都要自己摸索，只好不停看别人的直播去学。」她说最难的不是学直播，而是她本身不爱说话，却要连续说话5至9小时，同时思考选品和销售重点，疯癫时期一个月开足20多天，「直播改变了我，以前我是很不接地气的人，做艺人甚么都有人帮你想。但当你接地气了，就会站在别人立场，选高性价比、质量好的东西。」她指全部产品亲自挑选，看到网友留言赞好，她感触谓：「你不需要理会别人怎看你，只要做好这件事，自然有正面反应。」Theresa续谓虽然在内地10年遇到很多奇葩事，但却令她心态有所改变。

昔日Cookies队友偶有合体，但Theresa就次次都缺席，不过她坦言不抗拒与大家同台。
昔日Cookies队友偶有合体，但Theresa就次次都缺席，不过她坦言不抗拒与大家同台。
当年Cookies由9名减至后期的4人团队，当中就包括傅宝谊、邓丽欣、杨爱瑾及吴雨霏。
当年Cookies由9名减至后期的4人团队，当中就包括傅宝谊、邓丽欣、杨爱瑾及吴雨霏。

傅宝谊朋友贵精不贵

谈到爱情，她透露曾在内地拍拖约一年半，2017年分手后，独居至今9年，直言爱情是「锦上添花」，「以前觉得爱情大过天，现在觉得可有可无，生命有太多事要做，不是用忙碌令自己不想拍拖，而是真的很多事要做。」而遇到不合适的人她会果断拒绝，曾被评「很凶」，「我不想给错误讯息别人。」Theresa更坦言朋友贵精不贵多，「太多朋友反而消耗心力。我更喜欢高质量相处。」而与昔日队友较少联络，但亦不抗拒与Cookies再同台。

不少人私讯说看完片心情舒服了，她也感到开心。
不少人私讯说看完片心情舒服了，她也感到开心。
对于负评，她早已看透，早前更开始玩Threads与网民互动。
对于负评，她早已看透，早前更开始玩Threads与网民互动。
Theresa认真经营社交网站，各短视频平台都累积了不少粉丝。
Theresa认真经营社交网站，各短视频平台都累积了不少粉丝。

傅宝谊同负评割席

最近，Theresa拍片分享心灵哲理，大多来自亲身经历，「我想做有意义的东西，用过来人身份分享，告诉大家你们不是唯一，我在你们前面已经受过很多。」不少人私讯说看完片心情舒服了，她也感到开心。对于负评，她早已看透，早前更开始玩Threads与网民互动，「人家说的东西不代表你，只代表他自己，只是透过你这个人对映他自己出来，评价和你本身可以割席。」她认为骂她的人多数与她年纪相若，这年纪最忙却仍有时间散播负能量，证明对方不开心需要发泄，「每个人可能都需要情绪出口，其实他们是很惨的……当你将他们看成小朋友乱说话，就不会生气。」


 

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