岚27年传奇东京巨蛋划下句号 全球粉丝见证「世界最大规模告别」

于1999年出道的日本天团「岚」，今晚在东京巨蛋举行5大巨蛋告别巡唱《ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI》，大野智、樱井翔、相叶雅纪、二宫和也与松本润5人再度合体带来最终场演出，为27年的团体活动划下句号。

前田亚美撰文送祝福

数十万粉丝从世界各地涌入东京巨蛋周围，还有无数的粉丝透过网上收看直播，被形容是「世界最大规模的告别」。不少艺人都留言表支持，包括师弟男团Kis-My-Ft2成员宫田俊哉、乐队FUNKY MONKEY BABY'S的Funky加藤、前AKB48成员前田亚美、演员山田裕贵、小手伸也、曾多度为岚作曲作词的多田慎也等，都在网上留下岚给他们的回忆。宫田俊哉表示于2003年至2004年未出道时，曾任岚演唱会的幕后，之后启发他想开演唱会的梦想。

见证国民传奇落幕

日本大型杂志网站Fujisan.co.jp则写下「谢谢你们，岚！」并整理历年岚登上封面的杂志向他们致敬。日本职棒埼玉西武狮今日在Belluna巨蛋迎战横滨DeNA海湾之星，也特别以岚的歌曲向5人致意。此外，为了感谢长久以来照顾岚的相关人员，今日包括历年的经理人、工作人员等都受邀到场欣赏演唱会，多名师兄、师弟和知名艺人也都是座上客，共同见证国民天团传奇落幕。