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古天乐承认边佑锡见面会安排混乱有不足 会吸收教训 化身「白卜庭」现身《香港Comic Con 2026》闭幕活动

影视圈
更新时间：21:20 2026-05-31 HKT
发布时间：21:20 2026-05-31 HKT

《香港Comic Con 2026》今晚（31日）来到最后一日，在闭幕活动上，古天乐惊喜现身，与过百Cosplayer齐聚舞台，身为星战迷的他身穿《星球大战》经典角色「白卜庭」斗篷现身，但上台后未能把手上的光剑打开，要交给后面的cosplayer帮忙，他表示这3日只是第一步，未来会继续打造一个属于香港、面向国际、高规格的动漫舞台，高呼明年见。之后影大合照时，由于台上人数众多，古天乐都有帮忙调动位置。

古天乐恨扮黑武士

古天乐受访表示前一晚才构思好以此形式闭幕，笑言一身打扮算是Cosplay，「你唔系当睡衣啩！系把剑无电！如果我扮黑武士，会热到湿晒，如果毫无顾忌的话，最想都是扮系黑武士，我最钟意黑武士。」谈到这三天的活动，古天乐表示气氛好好很开心，大家都好享受活动，三日内有好多事要处理，辛苦了团队，闭幕原定只有《星战》表演，到出场前才决定有打斗场面，至于入场人数方面，古天乐表示未清楚，但其公司推出的周边产品销情理想，好多都卖完，指有提供预订服务，买不到的朋友可预订。

古天乐对于小朋友参赛感开心

古天乐对于大家的反应感满意，指今次是一个开始，明年会继续努力，希望做得更好，希望有更大场地去举行，认为今次规模未算大，但场地上同事都处理得好辛苦，有了这次经验，下次可以有一个更大的派对令大家玩得更投入。对于韩国演员边佑锡见面会出现安排混乱的问题，包括「座位消失」、活动延迟及贵价门票未有包括入场门票，令部份粉丝失望而归，古天乐表示：「我知道件事，会吸收教训，亦有退款给相关人士，身为主办会尽力做，因同事处理太多事难免会出错，已尽快解决。」另外，现场亦展出部份古天乐的收藏品，令动漫迷流口水，问到可有其他珍藏于下次展出？他说：「展出我自己啰，成个企系度唔郁！」古天乐亦有引领文化体育及旅游局局长罗淑佩一同参观展览，他称局长睇得好开心，特别是一起遇到精心打扮的钢铁人Cosplayer。谈到上午的活动，有小朋友扮成「项小龙」深得古天乐欢心，他笑谓没想过有小朋友参赛，觉得很开心和很得意。

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