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丁子朗听网民话拒入新男团SURFIVE︰化白妆唔啱我 专心拍剧演霸道总裁

影视圈
更新时间：21:46 2026-05-31 HKT
发布时间：21:46 2026-05-31 HKT

冼靖峰、文佐匡、黄奕斌、黄星绰及余宗遥于2024年参加选秀节目《亚洲超星团》，他们近日宣布组新男团「SURFIVE」，不过，同样有份参加该节目的丁子朗却无份，今日（31日）丁子朗出席新剧《香港探秘地图》宣传活动时，谈来龙去脉。

丁子朗有畀意见SURFIVE

丁子朗直认曾有机会成为SURFIVE成员，惟自己想清楚后决定不加入，坦言参加《亚洲超星团》是过渡期，「你话唱歌、跳舞，化白个妆系咪好适合我？我又觉得未必系。试过细个时嘅梦想，既然唔系最啱，不如畀啲想做嘅人去做，佢哋唱歌、跳舞真系专业。」又自爆听过SURFIVE新歌，在男团命名前也有分享意见，算是精神上支持，又指若有揾钱机会，不介意同他们合作，接登台骚。

丁子朗、周嘉洛入《驱魔速递》剧组

丁子朗不加入SURFIVE，明言网民的意见也是考量之一，认好难不听取建议，「𠵱家自己做任何事都系畀佢哋睇。」续说︰「拍剧啱我多啲。」透露稍后会同陈晓华、周嘉洛等拍新剧《驱魔速递》。提到他近年经常北上发展，也拍过多出短剧，他笑指演霸道总裁有点惊，惟在内地这类角色颇受欢迎，故乐意尝试。

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