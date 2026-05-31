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农夫澳门骚只敢加8蚊当「过海费」 张继聪加盟《人夫集团》拉高身价

影视圈
更新时间：19:46 2026-05-31 HKT
发布时间：19:46 2026-05-31 HKT

农夫、Lolly Talk其中4位成员Yanny、Sinnie、阿妹、Elka（31日）出席财务公司宣传活动，虽然活动期间下雨，农夫笑说不会加价。农夫近排频频开骚，刚举行香港演唱会不久，7月就到澳门开骚，10月同张继聪合作《人夫集团》舞台骚，最近又拍广告，可说是猪笼入水。

农夫唔敢打搞古天乐、Twins

不过，C君笑指农夫演唱会票价比其他歌手便宜一半，澳门骚也只是加价8元，陆永称做完香港演唱会才有信心加价，「加多过8蚊又唔好。」形容8元是过海费，至于是否加场就由主办决定。问到届时老板古天乐可会再次撑场？陆永称不要劳烦他走来走去，同时透露麦玲玲因事也不能做嘉宾。问可有邀请Twins？他们指不会主动问。另外，对于10月《人夫》骚，陆永表示最难是迁就张继聪的档期，指大家相识20几年，「农夫一直系两个人，𠵱家多加一个，好多嘢要再夹。」并称有人加入农夫是好事，带来新冲击。问《人夫》骚可会加价？C君即笑张继聪身价好高。

C君去旅行最憎做一件事

另外，蔡卓妍宣布婚讯不久就传婚变，她好快否认并称正度蜜月，好友C君称不知婚变一事，直言不觉得意外，就算陆永传婚变也不意外，「唔会问佢，每个人都有私人空间，佢都讲咗去度蜜月。（叫她买手信？）唔会，我去旅行都唔会想有人叫我买手信。」

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