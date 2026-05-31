《逐玉》张凌赫南宁活动爆「丧尸级」暴动画面曝光 粉丝冲破商场玻璃惊见踩人场面失控

凭内地剧《逐玉》爆红的新一代男神张凌赫，原订今日（31日）在南宁出席眼镜品牌活动，没想到张凌赫还未现身，活场现场就因粉丝热情过度而彻底失控。大批粉丝为一睹偶像张凌赫，竟在商场开门瞬间，引发山崩式推挤，连玻璃大门都被硬生生挤碎，险象环生的画面在网上引发轩然大波。

张凌赫坐高铁赴南宁被捕获

张凌赫昨日（30日）一身休闲打扮乘坐高铁抵达南宁时，已被网民捕获。张凌赫原定今日下午2时现身活动，今早商场尚未营业，门外已聚集大批粉丝等开门霸位，商场外被人海包围，现场挤得水泄不通，最惊悚的一幕发生在商场正式营业的瞬间。

商场大门一开，苦候张凌赫多时的粉丝宛如潮水般疯狂往内冲刺，在剧烈的推挤之下，入口处的玻璃门当场碎裂。从网上疯传的影片中，可以看见伴随著人群的尖叫声，竟有部分粉丝不顾满地碎玻璃的危险，直接踩踏而过，其间有人跌倒地上，后面的粉丝仍往前跑，未有理会跌倒的人，一度发生踩人事件，场面陷入混乱。

相关阅读：《逐玉》张凌赫爆红陷「变脸」疑云？ 网民对比青涩校草到古装美男进化史

为睇张凌赫5、6层楼企满人

透过现场网民拍下的画面，为见张凌赫一面，商场上下5、6层楼的栏杆旁全挤满密密麻麻的人潮，画面极为震撼。而在人群进入商场后，工作人员才有机会围起意外现场，以及时间清理满地玻璃碎及垃圾，可见当时的情况有几夸张。

不少网民见到爆玻璃一刻影片，惊呼似灾难电影场景：「这根本就是『丧尸大队』」、「这是粉丝还是丧尸？」、「是在拍《尸速列车》吗？」、「这些人是几天没吃饭了，怎么感觉像一群饿鬼」，将粉丝的疯狂行径比作「丧尸围城」。

张凌赫活动取消改网上直播

另有网民提出安全疑虑：「连玻璃都撞碎了，这也太危险了吧！」、「主办单位没有规划排队动线流程，很是糟糕」、「难怪取消了，真危险」，担心若活动照常举行，张凌赫本人现身时，恐怕会引发更严重的踩踏意外。最终活动在开始前决定取消，张凌赫改为线上直播宣传，保障艺人及粉丝的安全。

相关阅读： 《逐玉》张凌赫被批妆容太精致 带挈何润东14年前旧角色「项羽」翻红