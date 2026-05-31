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珍美李寇蒂丝姊姊Kelly加州寓所离世 享年69岁 撰长文悼念：一位才华横溢的演员

影视圈
更新时间：16:27 2026-05-31 HKT
发布时间：16:27 2026-05-31 HKT

金像女配角珍美李寇蒂丝（Jamie Lee Curtis）的资深影星姊姊Kelly Lee Curtis于30日在加州寓所离世，享年69岁。珍美李在社交网证实噩耗，但未有透露Kelly死因，她又撰长文悼念胞姐。

珍美李十分思念姊姊

珍美李透露姊姊是在家中安详离世，「在大自然的陪伴下，平静地离开」。她在悼文中形容Kelly是「我的第一位挚友，也是相伴一生的知己」，并称赞对方「美丽得令人窒息，亦是一位才华横溢的演员」。她又提到Kelly热爱家人、大自然、音乐及旅游，并对自身的丹麦及匈牙利犹太裔血统感到自豪。珍美李表示，姊姊总是充满好奇心，对很多事情都有独到见解，同时待人温柔大方。每年圣诞节，她亲手制作的杏仁新月饼干更是家族传统，因此家人都亲切地称她为「曲奇阿姨」。珍美李再分享与姊姊感情要好，「小时候和姊姊曾像很多兄弟姊妹一样，争取离异父母的关爱，个性差异也相当大，甚至有很长一段时间分隔两地生活。不过1984年我结婚前夕，担任伴娘的Kelly特地到我家陪伴过夜，自此姊妹关系更加紧密。」如今面对姊姊离世，她坦言十分思念，但也欣慰对方已经得到平静，「我今日非常想念她，但我知道她现在很安详，这让我获得安慰。」

Kelly出身自演艺世家

Kelly出身自演艺世家，父母分别是已故荷里活巨星东尼寇蒂斯（Tony Curtis）与珍纳李（Janet Leigh），2岁时，已跟父母合作电影《七海霸王》。Kelly毕业于Skidmore大学，主修商业，曾短暂从事股票经纪工作，之后跟随父母步伐转投演艺事业。她的演艺代表作包括1983年与珍美李合演的喜剧《运转乾坤》，以及在电视剧《The Sentinel》中饰演Carolyn Plummer中尉一角，其他电视作品包括《星空奇遇记：银河前哨》及《法外柔情》等。Kelly遗下剧作家兼制作人Scott Morfee。

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