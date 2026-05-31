梁朝伟破纪录准备半年拍《寂静的朋友》 现场翻译导演书信 感动还原合作背后原因

由匈牙利名导伊迪高安怡迪执导，梁朝伟领衔主演的电影《寂静的朋友》，目前于全港大银幕热映。梁朝伟继出席「第五十届香港国际电影节」香港首映后，再次现身宣传新作，参与了一场特别放映场的深度映后谈。消息一出便引起轰动，场次门票旋即售罄。电影放映结束后，全场响起热烈掌声，梁朝伟焦点登场，携手资深影评人纪陶展开一场一小时的深度映后对谈，分享拍摄幕后的点滴与心得。

梁朝伟钻研植物学

在《寂静的朋友》中，梁朝伟饰演一位因疫情滞留异乡的脑神经科学家，于德国从事学术讲学，并受灵性启发，与校园中的百世银古树展开跨物种、跨语言的深刻联结。这个角色由导演伊迪高安怡迪专门为梁朝伟度身订造，梁朝伟透露，为了贴近角色，他破纪录地用了六个月时间进行准备，钻研脑神经科学、植物学和哲学资料，并与导演深入讨论中西哲学。

梁朝伟Send电邮问导演问题

在与影评人纪陶的过往访问中，梁朝伟提到，导演伊迪高安怡迪在邀请自己出演电影《寂静的朋友》时，表现出非比寻常的坚定态度，甚至对梁朝伟说：「如果你不接拍这角色的话，那么我也不拍这个故事了，索性再写另一剧本。」映后谈中，梁朝伟进一步透露，他有特地向导演发了一封询问的电邮，希望能了解导演如此坚定的原因。导演的回信让他深受感动，特别在映后与观众分享了这段珍贵的书信内容，并即场翻译导演的文字，还原伊迪高安怡迪对创作初衷的深刻描述。以下是电邮的部分整理内容，由梁朝伟提供，如下︰

梁朝伟提供信件整理内容

导演写道︰「亲爱的Tony，你给予我困难课题去思考——就是因为绕著『如果你拒绝演出，我会唔会再写另一个剧本』这个问题打转，令我对自己许多工作上的习惯，都有了新的自觉。某程度上，是一次颇有意思的内心旅程。每当我开始投入一部电影，那状态系非常混乱的——创作上的混乱。除内心深处那股驱动力、那指南针外，甚么都不稳定。那指南针会以梦游者般，确切告诉我，某个方向、某个元素是否属于这片创作混沌？这是一个充满激情的过程——你所有感官都高度活跃，但非以一种有目的、有逻辑的方式运作。它是一连串如灯笼般乍现的意识，一个又一个的启示。」

为梁朝伟度身订造角色

导演续写道︰「当我看到你的一个简单访问，我有种无法解释的感觉——我好像已经非常了解你，深深明白你，并且想为你度身写一个角色。《2020》中的这个角色，以及整条故事线，都是由你塑造出来的——更准确地说，是由我想像中的你塑造的。最令我惊喜是，当我后来真正认识你一点之后，发现我的想像竟然惊人地准确。」

剧本是导航路标

导演续写道︰「剧本不是一个故事，剧本里的场景、元素更像是导航用的路标——它们标示著我尝试建立的宇宙。这些元素当中，好多都像幻象一般向我涌现。那是极其强烈的元素，充满感官和情感，能够以一种隐秘的方式表达电影的本质。可以是一个地点、一句说话、一段音乐——或者，就像你，是一个人。当某样东西以幻象的力量触碰你，它是无可取代的。它以隐秘的方式承载著电影的本质。这个过程远离理性思维，就算对我自己而言，它是一个谜。」

和谐而自由地移动

导演续写道︰「拍摄时，我创造出一种足够自由、足够灵活的素材，令这种创作混乱的肾上腺素，感觉能够一直延续到后期制作的最后一刻。即使拍摄安排得极之有序（我不喜欢浪费任何人的精力），我们共同创造出来的质感，是带有一种内在自由、一种内在丰富性和灵活性的东西。推动我每个决定的力量，只有部分是理性的。我最主要的任务，是保持那股感性、难以简单翻译的能量，继续活著、继续发光——那是整个项目背后的根本。我花了好多精力把这些传递给我挚爱的同事们，让我们所有人都能在这个力场中自由而和谐地移动。就好像一起跳舞——你不需要向舞伴解释你为甚么下一步要踏向某个方向——你们一起，和谐而自由地移动。」

梁朝伟是羊毛

导演续写道︰「所以，当我以那种极度开放、极度警醒的心灵状态望著你的访问时，一整个宇宙向我敞开了。你不是一只现成外套的羊，你是那件外套的精细羊毛布料的本身。我又怎可能用其他布料来代替呢？」

梁朝伟不可代替

导演形容，梁朝伟如同故事不可替代的中心，这封电邮真挚而充满艺术情怀，也让观众深刻感受到两人合作的默契与信任。放映当晚，现场观众沉浸于电影带来的深邃情感与哲思世界。梁朝伟在映后谈中，除资料解析外还分享拍摄过程中的心路历程，展现他对角色的执著与专业。这场珍贵的对谈，令在场的影迷深表难忘。