谷祖琳爆喊卖惨累斗累 偕黄德斌演绎又爱又恨婚外情｜名人杂志

黄德斌、谷祖琳在 ViuTV 原创律政剧《 COURT! 》中压轴登场，他们演出的单元「酒店谋杀案」张力十足，两人都表示该剧拍摄手法新颖，开放式结局令人有不少联想。谷祖琳透露拍摄那几天几乎场场爆喊，喊到眼肿脸肿，更一度怀疑是否需要喊咁多，笑指当时情绪上的压力很大，望日后多拍开心戏。黄德斌直言剧中自己戏份不多，虽然拍苦情戏都要喊苦喊忽，但相对比谷祖琳轻松，更以「物件」形容自己，自嘲是谷祖琳案中的「证物」。撰文：黄佩丽 摄影：罗安强

《 COURT! 》拍摄手法新颖

剧集《 COURT! 》以同一酒店内不同房间发生的 3 个独立故事贯穿全剧 12 集，拍摄手法新颖，播映以来引起不少讨论，开放式结局亦令人有不少联想。压轴单元「酒店谋杀案」由黄德斌和谷祖琳演出，二人在剧中因在大学旧生会重遇后旧情复炽，发展婚外情，谷祖琳为了他不惜共赴黄泉，同时亦因为等不到对方给予自己名份，内心对他一直存有恨意。事业失意的黄德斌夹在妻子和谷祖琳之间又无法作出决择，被生活压垮，欲自寻短见。

在拍摄律政剧《COURT!》的「酒店谋杀案」单元中，黄德斌和谷祖琳要谈一段既苦涩又「攞命」的婚外情。

剧中二人被事业感情和生活压垮，决定一起共赴黄泉。

剧中谷祖琳对黄德斌又爱又恨，甚至为他惹官非。

谷祖琳是「证物」？

黄德斌和谷祖琳早前为剧集宣传时，不约而同表示拍摄过程很辛苦，黄德斌笑谓辛苦在于情绪，并非体力，自己相比谷祖琳算是轻松，「这些苦情戏唔少得喊苦喊忽，不过我戏份不多，很快死了，在剧中算是一件『物件』，是她那单 case 的『证物』。」

谷祖琳宣传《COURT!》。

谷祖琳场场戏爆喊

谷祖琳表示虽然只拍了几日，但那几天几乎场场戏都要爆喊，非常辛苦，「我都有问过导演可不可以不用喊咁多，导演话 OK ，但一 action 就话要多些要多些，我心谂不是说好不用喊咁多吗？我觉得有时表达伤感不需要嘢嘢都爆喊，但导演想要咩就俾咩。那几天情绪都很差，喊到脸肿眼肿，好累，场场都系咁，法庭喊，监狱又喊，我都问会不会太多，但之后都明白是单元剧只有几集呈现故事，所以情绪都要精准。而且现场拍了几个版本，我好像经历了好多不同的事，不同程度的喊都有，真的很辛苦，之后想拍些开心戏，不要咁惨。」

谷祖琳拍了几日，几乎场场爆喊，情绪和体力上都极度虚耗。

黄德斌浸没在痛苦情绪中

黄德斌表示今次的故事篇幅不多，所以甚么都要浓缩，自己虽然戏份不多，但一点也不易做，「一个人软弱到要寻死的阶段，一定是好矛盾和痛苦，我在入面都需要喊，经常浸在那情绪入面，的确是几辛苦，我都想多拍开心的戏！」谷祖琳又指为了做好剧中情人角色，在片场时经常在黄德斌身边，拍完后都担心被他以为是黐线，「我不是那种一 action 就可以投入角色情绪的演员，我啲戏无咁好，好难戏外玩紧的时候，一下子就投入角色，所以戏外都要保持住个情绪。」又说他们看似是殉情，但剧中的自己都忘记了真相，观众要知道剧情发展就要留心细看。

黄德斌透露要演绎剧中人的矛盾痛苦心态，经常浸在那情绪入面好辛苦！

黄德斌踏台板 求生路

近年影视市场不好，黄德斌早前就尝试舞台剧和摩登粤剧的演出，他感谢对方愿意找他参与，笑谓演员很被动，不能主动报名，「幸运地有人找我试新嘢，出来的效果大家也接受，我又有机会和不同的人合作，我几钟意，好似今次戏份不多，但知道可以和小谷合作很开心，虽然她担心我觉得她黐线，但那几日我们是情侣，她以她的方式去呈现，我觉得几好，我以前都拍好多呢啲惨绝人寰的苦情戏，所以好明白她的感受。」

黄德斌求生路，踏台板。

影视市道不好，黄德斌尝试多线发展，例如曾与叶童合演舞台剧《唔讲得》。

黄德斌更尝试演出摩登粤剧《顶头锤》。

黄德斌拍《九龙城寨之终章》

黄德斌最近忙于拍摄《九龙城寨之终章》，透露最辛苦的打戏已经拍完，余下的都是文戏，笑指很久都未试过拍通宵，讲到他去年暴瘦惹大家担心，见他已回复正常体重，他笑言之前因与叶童合作舞台剧《唔讲得》太大压力，由于角色相当沉重，加上有大量的台词需要背诵，从排练到正式演出的整个过程，加上他是第一次演舞台剧，在巨大的压力下影响胃口又失眠，体重自然下降，但他未有因此怕了做舞台剧，透露已接了新的舞台剧，今次又会有一些形体上的新挑战，直言感到紧张，未知自己是否能够应付。

黄德斌透露最近通宵拍摄《九龙城寨之终章》。

黄德斌近日忙于拍摄《九龙城寨之终章》，最辛苦的打戏已拍完。

谷祖琳执导AI短剧

谷祖琳早前出席一个 AI 短剧发布会，透露会执导 AI 短剧，她表示一直都有在学习和了解 AI ，因有朋友从事相关工作，她曾在朋友公司学过一段时间，「现在 AI 科技越来越厉害，听闻导演一个就可以完成整套剧，不需要演员，但我觉得短剧还可以用 AI 演员，电影应该暂时都不能取代，或者将来是 AI 演员加真人演员去拍，可能过多十年，一部全真人演员拍摄的电影会变得弥足珍贵，能吸引观众入戏院睇戏。」

谷祖琳透露执导AI短剧。

黄德斌认为 AI冲击 影视工业

黄德斌认为 AI 是时代的产物，对影视工业是一个冲击，但如何运用就要看用家和市场的取舍，「如果市场可以接受所有嘢都是 AI ，都无办法抗拒，我觉得 AI 运用在创作和制作上是辅助作用，但作为观众的话，我不喜欢全部都是假嘢，咁同睇动画有咩分别？有时看 low tech 的东西都很过瘾，之前看了 Kraftwerk 的演唱会，他们是 70 、 80 年代电子音乐先驱，好前卫，睇他们的骚啲嘢都 low tech ，但你永远不觉得过时，我自己很喜欢， AI 好奇怪，在创作上可以天马行空，但所有嘢又要模拟真人，可能我还未适应啦。」

黄德斌、谷祖琳合作拍《COURT!》，女方爆喊卖惨，偕黄德斌演绎又爱又恨婚外情。

谷祖琳挑选适合年纪角色

谷祖琳去年凭《爸爸》成为金像女配角，她笑指得奖后工作量没有变多，托赖一直有人找她倾工作，笑指现在会挑选适合自己年纪的工作，问到有甚么是不适合，她说：「好似是戏入面的老公很年轻，我们不是姊弟恋，是正常夫妻，但做我老公的演员年纪比我细好多。（证明妳衬得起年轻男演员？）咁呢方面我都好感谢，但我现在的年纪，叫我演 30 几岁的话，我唔系做唔到，但有必要吗？如果剧情和角色无一个点吸引到我去做，对方只是想就咁揾一个演员去演一个 30 几岁的角色，其实又不一定非我不可，但如果题材是类似灵魂互换，好似是一个 30 几岁甚至年纪再细啲的灵魂进入了我的身体，我就觉得可以一试。」

勇夺金像女配角后，谷祖琳笑言工作量未有变多，但托赖一直有人找她倾工作。

谷祖琳除了保持一定工作量之外，亦忙着照顾2名女儿。