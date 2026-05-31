谷祖琳爆喊卖惨累斗累 偕黄德斌演绎又爱又恨婚外情｜名人杂志
发布时间：22:45 2026-05-31 HKT
黄德斌、谷祖琳在ViuTV原创律政剧《COURT!》中压轴登场，他们演出的单元「酒店谋杀案」张力十足，两人都表示该剧拍摄手法新颖，开放式结局令人有不少联想。谷祖琳透露拍摄那几天几乎场场爆喊，喊到眼肿脸肿，更一度怀疑是否需要喊咁多，笑指当时情绪上的压力很大，望日后多拍开心戏。黄德斌直言剧中自己戏份不多，虽然拍苦情戏都要喊苦喊忽，但相对比谷祖琳轻松，更以「物件」形容自己，自嘲是谷祖琳案中的「证物」。撰文：黄佩丽 摄影：罗安强
《COURT!》拍摄手法新颖
剧集《COURT!》以同一酒店内不同房间发生的3个独立故事贯穿全剧12集，拍摄手法新颖，播映以来引起不少讨论，开放式结局亦令人有不少联想。压轴单元「酒店谋杀案」由黄德斌和谷祖琳演出，二人在剧中因在大学旧生会重遇后旧情复炽，发展婚外情，谷祖琳为了他不惜共赴黄泉，同时亦因为等不到对方给予自己名份，内心对他一直存有恨意。事业失意的黄德斌夹在妻子和谷祖琳之间又无法作出决择，被生活压垮，欲自寻短见。
谷祖琳是「证物」？
黄德斌和谷祖琳早前为剧集宣传时，不约而同表示拍摄过程很辛苦，黄德斌笑谓辛苦在于情绪，并非体力，自己相比谷祖琳算是轻松，「这些苦情戏唔少得喊苦喊忽，不过我戏份不多，很快死了，在剧中算是一件『物件』，是她那单case的『证物』。」
谷祖琳场场戏爆喊
谷祖琳表示虽然只拍了几日，但那几天几乎场场戏都要爆喊，非常辛苦，「我都有问过导演可不可以不用喊咁多，导演话OK，但一action就话要多些要多些，我心谂不是说好不用喊咁多吗？我觉得有时表达伤感不需要嘢嘢都爆喊，但导演想要咩就俾咩。那几天情绪都很差，喊到脸肿眼肿，好累，场场都系咁，法庭喊，监狱又喊，我都问会不会太多，但之后都明白是单元剧只有几集呈现故事，所以情绪都要精准。而且现场拍了几个版本，我好像经历了好多不同的事，不同程度的喊都有，真的很辛苦，之后想拍些开心戏，不要咁惨。」
黄德斌浸没在痛苦情绪中
黄德斌表示今次的故事篇幅不多，所以甚么都要浓缩，自己虽然戏份不多，但一点也不易做，「一个人软弱到要寻死的阶段，一定是好矛盾和痛苦，我在入面都需要喊，经常浸在那情绪入面，的确是几辛苦，我都想多拍开心的戏！」谷祖琳又指为了做好剧中情人角色，在片场时经常在黄德斌身边，拍完后都担心被他以为是黐线，「我不是那种一action就可以投入角色情绪的演员，我啲戏无咁好，好难戏外玩紧的时候，一下子就投入角色，所以戏外都要保持住个情绪。」又说他们看似是殉情，但剧中的自己都忘记了真相，观众要知道剧情发展就要留心细看。
黄德斌踏台板 求生路
近年影视市场不好，黄德斌早前就尝试舞台剧和摩登粤剧的演出，他感谢对方愿意找他参与，笑谓演员很被动，不能主动报名，「幸运地有人找我试新嘢，出来的效果大家也接受，我又有机会和不同的人合作，我几钟意，好似今次戏份不多，但知道可以和小谷合作很开心，虽然她担心我觉得她黐线，但那几日我们是情侣，她以她的方式去呈现，我觉得几好，我以前都拍好多呢啲惨绝人寰的苦情戏，所以好明白她的感受。」
黄德斌拍《九龙城寨之终章》
黄德斌最近忙于拍摄《九龙城寨之终章》，透露最辛苦的打戏已经拍完，余下的都是文戏，笑指很久都未试过拍通宵，讲到他去年暴瘦惹大家担心，见他已回复正常体重，他笑言之前因与叶童合作舞台剧《唔讲得》太大压力，由于角色相当沉重，加上有大量的台词需要背诵，从排练到正式演出的整个过程，加上他是第一次演舞台剧，在巨大的压力下影响胃口又失眠，体重自然下降，但他未有因此怕了做舞台剧，透露已接了新的舞台剧，今次又会有一些形体上的新挑战，直言感到紧张，未知自己是否能够应付。
谷祖琳执导AI短剧
谷祖琳早前出席一个AI短剧发布会，透露会执导AI短剧，她表示一直都有在学习和了解AI，因有朋友从事相关工作，她曾在朋友公司学过一段时间，「现在AI科技越来越厉害，听闻导演一个就可以完成整套剧，不需要演员，但我觉得短剧还可以用AI演员，电影应该暂时都不能取代，或者将来是AI演员加真人演员去拍，可能过多十年，一部全真人演员拍摄的电影会变得弥足珍贵，能吸引观众入戏院睇戏。」
黄德斌认为AI冲击影视工业
黄德斌认为AI是时代的产物，对影视工业是一个冲击，但如何运用就要看用家和市场的取舍，「如果市场可以接受所有嘢都是AI，都无办法抗拒，我觉得AI运用在创作和制作上是辅助作用，但作为观众的话，我不喜欢全部都是假嘢，咁同睇动画有咩分别？有时看low tech的东西都很过瘾，之前看了Kraftwerk的演唱会，他们是70、80年代电子音乐先驱，好前卫，睇他们的骚啲嘢都low tech，但你永远不觉得过时，我自己很喜欢，AI好奇怪，在创作上可以天马行空，但所有嘢又要模拟真人，可能我还未适应啦。」
谷祖琳挑选适合年纪角色
谷祖琳去年凭《爸爸》成为金像女配角，她笑指得奖后工作量没有变多，托赖一直有人找她倾工作，笑指现在会挑选适合自己年纪的工作，问到有甚么是不适合，她说：「好似是戏入面的老公很年轻，我们不是姊弟恋，是正常夫妻，但做我老公的演员年纪比我细好多。（证明妳衬得起年轻男演员？）咁呢方面我都好感谢，但我现在的年纪，叫我演30几岁的话，我唔系做唔到，但有必要吗？如果剧情和角色无一个点吸引到我去做，对方只是想就咁揾一个演员去演一个30几岁的角色，其实又不一定非我不可，但如果题材是类似灵魂互换，好似是一个30几岁甚至年纪再细啲的灵魂进入了我的身体，我就觉得可以一试。」
谷祖琳化妆：娴仔 发型：Sam Cheung 服装：Sacai @sacaiofficial