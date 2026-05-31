王菲现身谢霆锋鸟巢演唱会低调支持 缩友身后躲包厢甜笑影片疯传「一细节」显随性

谢霆锋自去年4月起展开《Evolution Nic Live 谢霆锋进化演唱会》世界巡回演唱会，昨日（30日）唱到北京国家体育场（鸟巢），举行一连两日的盛大演出。现场不仅座无虚席，气氛炽热，更有网民在观众席捕获天后女友的身影，王菲低调现身力撑谢霆锋，掀起网民热议。

王菲化身头号粉丝状态绝佳

谢霆锋的北京演唱会最大的惊喜，莫过于王菲惊喜现身。据现场网民拍摄的影片，王菲打扮随性低调，扎起头发，身穿简约的白色V领上衣搭配宽松牛仔裤，肩背一个军绿色帆布袋，戴著黑色口罩，在工作人员的护送下穿过会场通道。虽然想保持低调，但王菲见到镜头时，仍亲切地挥手致意，心情显得相当不错。

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王菲进入观众席后，一度缩在友人身后，直到谢霆锋演出期间，王菲才坐到包厢位置，全程化身男友的头号粉丝。王菲专注地欣赏演出，时而跟著节奏拍手，时而展露甜美笑容，被谢霆锋的演出深深吸引，兴奋时更不禁开怀大笑，完全沉浸在音乐之中，少女感十足，展现轻松自在的状态。

谢霆锋白衣造型燃爆舞台

谢霆锋时隔多年重返北京举行个人大型演唱会，吸引数万名歌迷到场支持。演唱会以「进化」为主题，舞台设计充满未来感，场面震撼。谢霆锋身穿印有「Evolution」字样的白色T恤，状态大勇，一连带来多首经典金曲与新作，展现其摇滚魅力，让现场气氛持续高涨。从影片中可见，舞台上纸屑纷飞，谢霆锋投入演唱，歌声充满力量。

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