陈司翰惊爆秘婚 疫情期间一切从简荣升人夫 公园行礼戏言「悭返笔」 现转行录有声书

陈慧琳（Kelly）胞弟陈司翰（Victor）在2001年挟「Kelly弟弟」之名出道，可惜这光环不单无助星途，神隐多年的陈司翰日前罕有现身为刘威煌、梁浩贤和甘永杰主持的YouTube访谈节目「浪谈老事 Long Time No See」做嘉宾，他明言做陈慧琳细佬压力大，有如无间地狱。

陈司翰在covid期间已经低调结婚

陈司翰当年入行恋事比事业更为精彩，他曾与大马拿督千金、前港姐庄思明拍拖，除了多番离离合合兼被指出轨外，陈司翰在2014年曾被到在街头疑对庄思明动粗，庄思明曾贴大腿瘀青照哭诉被打，一度惹家暴传言。事隔多年，陈司翰罕谈感情状况，原来在covid期间，陈司翰已经低调结婚。

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陈司翰的感情生活比演艺事业精彩，与庄思明拍拖五年「三离三合」二人交往期间，陈司翰多次被拍到出入夜店、瞒著女方与其他女性约会，虽然两人频频在媒体前宣告分手，但不久后又私下复合，2014年，陈司翰被传媒拍到疑似在街头对庄思明动粗，随后庄思明在微博上载自己大腿出现大片严重瘀青的照片并写下哭诉字句，引发公众强烈质疑男方家暴，事件闹大后，庄思明主动出面护航，澄清瘀伤是拍戏时受伤所致，并与陈司翰一同否认家暴传闻，两人分分合合纠缠到2016年，「明翰恋」才正式彻底成为过去式。今次陈司翰在访问上罕谈感情状况，他说：「非常之平淡、平稳。我有个太太啦，喺度就畀个credit佢啦，都照顾咗我咁耐啦，互相照顾啦。我哋喺Covid嘅时候就拉埋，但系因为Covid，就喺公园搞咗个礼，好细嘅，大家签咗就算，其实好简单，近乎冇只系着咗套礼服，咁我悭返笔。」不过陈司翰未有透露太太的身份。

陈司翰离开香港后曾先后到台湾及内地发展：「我喺内地拍咗10几年，有一天我发觉喺剧组里面，原来我系最老𠮶个，变咗我觉得影响咗下一代，佢哋觉得我经验老到，试过导演问返我同摄影师点样拍，好似一个人做5、6个人嘅嘢，所以我觉得自己冇做导演嘅魄力。」陈司翰还称片酬只系普通：「我觉得我系倾咗一个比较低嘅价钱，跟住介绍我嘅人就打畀我，话个制片系佢引荐我，叫我识做，我都已经揿咗，佢哋已经袋咗咗，我仲要孝敬佢，如果我唔孝敬佢，真系要长住恐怖旅馆，所以咪要再咁做。」对于当年在娱乐圈的痛苦经历，陈司翰被问假如有机会会怎样选择，他不讳言希望从来一次：「做𠮶阵系痛苦，但系做完出嚟大家拎出嚟讲系一齐笑，系一个回忆。」现在陈司翰将兴趣转向了文学，甚至开始录制有声书，亲自朗读文学作品：「我而家生活好规律，本来我都想读多啲书，但系因为喉咙问题，唔可以读太耐。」

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