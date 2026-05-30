佘诗曼51岁生日两大愿望全为妈妈 揽实妈妈坚决成最强依靠：从来都冇放开过我只手

刚过去的周四（5月28日）是佘诗曼的51岁生日，目前处于休息状态的佘诗曼，连日来与不少朋友庆祝，但正日生日当然与妈妈一同度过。

佘诗曼生日第一个愿望送妈妈

佘诗曼昨日贴上一张紧拥妈妈的合照并说：「今年我生日，第一个愿望送俾你——祝你身体健康、日日开心。第二个愿望，我会留俾自己：希望以后嘅日子，我可以成为你嘅依靠，好似你一直对我咁温柔、咁坚定。Love uuuuuuu~ 」

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近年佘妈健康曾出现问题

佘诗曼与妈妈Lily（佘妈）感情极好，5岁时爸爸交通意外不幸离世，由佘妈妈独力养大三名子女，因此佘诗曼一直努力工作报答妈妈，近年佘妈健康出现问题，佘诗曼表示：「妈咪之前系唔舒服，佢心态好好，好乐观正面，接受适当治疗，家人陪伴一路几好。为了多陪伴母亲，佘诗曼曾暂停接拍新戏，抽空陪妈妈出外旅行及享受平民美食。佘诗曼今年生日当然与妈妈一同度过，她还说：「生日就系要多谢带你嚟呢个世界嘅人，因为呢个两个人俾机会你嚟到呢个世界学习、体验 、领悟、进步、再学习、再体验、再领悟、再进步！虽然喺呢个过程里面有开心有唔开心，有甜蜜亦都有苦涩，但系妈咪你从来都冇放开过我只手。你教我行第一步、讲第一句说话、认识呢个世界嘅美好，亦都喺我跌倒嘅时候，静静喺身边陪住我喊，再同我一齐揾起身嘅勇气。」

佘诗曼与佘妈像无秘密的平辈朋友

佘诗曼续说：「多谢你，唔单止因为你带我嚟到呢个世界，更因为你用爱同耐性，教我点样喺呢个世界好好生活。你嘅每一个拥抱、每一句唠叨、每一碗深夜嘅汤，都系我成长路上最重要嘅养分。今年我生日，第一个愿望送俾你——祝你身体健康、日日开心。第二个愿望，我会留俾自己：希望以后嘅日子，我可以成为你嘅依靠，好似你一直对我咁温柔、咁坚定。Love uuuuuuu~」佘诗曼曾称与佘妈相处模式像是无秘密的平辈朋友，从小到大佘妈在孩子面前从不流泪、从不喊累，永远展现最强大的一面。长大后佘诗曼主动当起全天候的贴心管家，但因为知道妈妈「只听医生的话」，所以佘诗曼每次陪同妈妈看诊时，都会偷偷递「纸条」给医生，拜托医生在诊间代为发话，叮嘱妈妈要多喝水、多休息和适度运动。

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