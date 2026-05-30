「法国赌神」皮亚卡箱神隐逾30年终现身 Declan Wong捽牌掀回忆杀 外貌不敌岁月比王敏德苍老

原创漫画IP「BUCKET MAN」创作者冯德伦与曾于电影《赌侠2之上海滩赌圣》饰演「法国赌神Pierre Cashon」的Declan Wong今日（30日）现身《香港Comic Con 2026》，Declan Wong的弟妇马诗慧（Janet Ma）和姪女王丽嘉（Irisa）专诚到场支持。率先出场的Declan Wong表演魔术后，继而跟冯德伦大玩SHOW HAND，上演经典一幕「摔牌」，相当搞笑。

Declan Wong凭「我要验牌」在网络上翻红

「法国赌神Pierre Cashon」Declan Wong凭一句霸气对白「我要验牌」，时隔超过三十年突然在网络上翻红，许多内地网民纷纷探寻这位「宝藏演员」的背景，Declan Wong早已淡出影圈，并在外国创办旅游公司，享受人生。不过Declan Wong的外貌比大哥王盛德（Russell Wong、罗素）还要成熟。

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冯德伦与Declan Wong是相识多年朋友

冯德伦与Declan Wong接受访问时，冯德伦笑言既然「BUCKET MAN」设置摊位，就不如搞新意，找来「法国赌神」Declan Wong到场，跟对方是相识多年朋友，皆因读书时十几岁时老师邀请对方来表演魔术，又指对方现居于纽西兰，在当地有参与拍摄工作，还有教人钓鱼。问到他跟Declan Wong学魔术是否已满师？他笑言一成都无，但Declan Wong笑指对方表现不错。

Declan Wong有机会随时可以拍戏

Declan Wong被问可知在电影《赌侠2之上海滩赌圣》中的经典对白「我要验牌」片段于内地网上疯传而爆红，他笑言知道，若然有机会随时可以拍戏，又指姪女从小睇他表演魔术。至于会否有意拍赌片，冯德伦表示都想，但电影业不景，自己拍就较难，不过可考虑在漫画方面先，又认为要漫画成功后，先可以真人拍。问到会否请来太太舒淇演一角？他说：「到时先啦！」

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