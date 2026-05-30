刘洵离世丨重温《九品芝麻官》李连英决战包龙星精警对白 常演东厂大太监成专业户

资深京剧演员兼戏曲导演刘洵昨日（29日）离世，享年87岁。刘洵入行逾半世纪，演出电影近百部，当中在多部作品中饰演「太监」角色，包括1990年《笑傲江湖》、1991年《赌侠II上海滩赌圣》、1992年《新龙门客栈》、1994年《九品芝麻官》等，因而被视为「太监专业户」。

刘洵周星驰对骂成经典

当中刘洵在《九品芝麻官》中饰演太监「李连英」，与周星驰饰演「包青天」包拯后代「包龙星」，在公堂上对骂的经典场面，「死人妖」、「阴阳人」为人印象深刻。刘洵饰演的李公公一出场便镇压周星驰：「哼！好大嘅官威呀，包大人。如果俾你做多两年官，恐怕连老佛爷你都唔放喺眼内。」

相关阅读：《九品芝麻官》李公公刘洵辞世享年87岁 罗家英发长文哀悼曝光晚年身体状况

刘洵饰太监「李连英」成代表作

周星驰饰演的包龙星反击：「当然唔会放喺眼内啦，老佛爷系摆喺个心里面尊重嘅。好似你咁净系识挂喺个嘴边嚟讲，讲到低晒呀，你咩居心呀你？你老母凑大你咁辛苦，你走去做太监，是为不孝。唔尊重老佛爷，是为不忠。你个不忠不孝嘅死人妖，坐喺度䟴䟴脚做咩呀？」

「李公公」刘洵拍晒人口怒斥：「你好大嘅胆呀！你连我都够胆闹？」而「包龙星」周星驰未有畏惧：「我堂堂八府巡按，喺呢个公堂最大我，喂！你区区一个内务总管五品官，仲要嚟旁听。我企喺度你够胆坐，我唔闹你闹边个呀？」「李公公」刘洵搬出皇上：「好！等我奏明皇上，将你抄…」，反被「包龙星」周星驰截停：「抄你老窦，行得出呢个公堂再算啦你！人来，落闸！放狗！」

刘洵与周星驰对骂晒功力

「李公公」刘洵无奈称：「我唔同你口舌之争，快啲审案」。「包龙星」周星驰骂「李公公」刘洵：「屎忽鬼」，「李公公」刘洵反问话边个时，被「包龙星」周星驰意有所指：「边个应咪闹边个啰。」「李公公」刘洵嬲爆道：「啊！你呢个小王八蛋，我唔理你」。

却「包龙星」周星驰称为「阴阳贼」，「李公公」刘洵被激到爆粗：「我X你个肺！我塞你个胃！抦到你花开又富贵！」再被「包龙星」周星驰指是「屎忽鬼」，之后更一轮嘴道：「你呀！柠檬头、福鼠眼、鹰勾鼻、八字眉、葵扇耳、大翻嘴、老姜牙、灯芯颈、鸳鸯膊、长短手、高矮脚、鸡胸狗肚、饭桶腰，我系你就死咗佢啦！」被「包龙星」周星驰一轮数落后，「李公公」刘洵险些激到爆血管，吐出一句：「我抦你花开富贵…」。

刘洵曾拍近百部电影

刘洵是香港粤剧的中流砥柱，在粤剧界越30年，戏曲课程奠下深厚的根基。而刘洵过往近百部的电影作品中，饰演太监角色同样演技出色，包括在《赌侠II上海滩赌圣》客串「明朝大太监」穿越到现代，在《新龙门客栈》饰演最年长者的东厂三大档头之首「贾廷」，于《笑傲江湖》中饰演东厂厂公「古金福」，最终被锦衣卫杀死。刘洵在《笑傲江湖》后的《东方不败之风云再起》中，饰演日月神教向左使「向问天」，同时是易容后的「东方不败」，而东方不败为修练武林秘笈《葵花宝典》，不惜自宫。

相关阅读：梁醒波长子梁乃业离世 网传八和会馆公告：沉痛悼念 未随姊妹入行 赴英留学成为医生