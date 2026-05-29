毕彼特遭下体乳液品牌告侵犯商标 同前妻打官司有胜算

荷里活型佬毕彼特（Brad Pitt）早前遭加州马利布护理品牌Beau D.入禀法院，指控侵犯商标，两间公司的名字相似，足以令消费者混淆。

毕彼特未理庭外和解建议

毕佬于2022年与法国酿酒家族Perrin合作创立了护肤品牌Le Domaine。去年夏天，他们把品牌名称从Le Domaine改成了Beau Domaine。另一家护肤品牌Beau D.的创始人Brandon Palas得知毕佬品牌的名称、字体与他的公司非常相似，于是入禀告毕佬。Beau D.由前《Men's Vogue》时装编辑Brandon Palas创办，其主打产品D. Cream，是一款男性私处护肤乳液，网站甚至以精子形状游标作装饰。据报Beau D.曾三度尝试与毕佬方面庭外和解，均告失败，才正式入禀，索偿逾75,000美元（约58.8万港元），并要求法院永久禁止毕佬旗下公司继续使用「Beau Domaine」作品牌名称。

安祖莲娜刻意拖延？

与此同时，毕彼特与前妻安祖莲娜祖莉（Angelina Jolie）就法国酒庄Château Miraval的高达亿元官司中再度取得进展。洛杉矶法院法官于28日作出裁决，命令一名关键证人重返法庭接受强制审讯，被视为毕佬在诉讼程序上的重要胜利。毕佬一方指责安祖莲娜刻意拖延，又声称关键证据正在消失，其中一名前商业顾问Terry Bird已不幸离世。案件现定于明年2月开审。

养子Maddox甩Pitt姓氏

此外，毕安二人的养子Maddox已正式递交法律文件，申请改名为Maddox Chivan Jolie，正式剔除Pitt的姓氏。他此前在母亲祖莉执导的电影《Couture》中担任助理导演，字幕上已以Maddox Jolie具名，与2024年在Netflix电影《美声歌后：玛丽亚》时仍以Maddox Jolie-Pitt挂名有所不同。Maddox的妹妹Shiloh、Zahara及Vivienne亦先后弃用Pitt姓氏。