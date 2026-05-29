范卓贤Lost Star暂别前首唱新歌：这是indie梦想起点 用《三尖八角》守住真实自己

得悉Lost Star即将于5月底暂别，曾经渴望踏上这个舞台的范卓贤（Jacky Fan），昨晚带着首唱新歌《三尖八角》的演出，送给这个对他别具意义的地方，也送给粉丝「范团」，他说：「Lost Star系好多Indie音乐人一个梦开始嘅地方。做indie嘅时候我好想嚟，但种种因素未ready好。到今晚有百几人喺度听我唱歌，对我嚟讲好有意义。」

范卓贤六首歌曲回顾成长轨迹

昨晚Jacky Fan一共演出6首歌，除了首唱新歌《三尖八角》，亦不忘唱出在Lost Star取景拍摄的出道作《泪光万岁》。他更选唱了多首昔日busking经常演绎的作品，包括《Understand》、《继续继续》、《September Night》及《骚灵情歌》，以音乐回顾自己的成长轨迹。

范卓贤惨情歌是情绪出口

主持人旁白君问到他的创作多数是惨情歌，Jacky坦言，人比较多的时间都是不开心的，他并非要宣扬负面讯息，但大家记得的很多时候都是不开心的事：「所以希望自己的歌能成为大家的情绪出口，好像《泪光万岁》所传达的：想哭就哭出来，不需要逼自己很快好，有时候悲伤也没关系。」

范卓贤要保留真实自己

被问到性格是否如歌名「三尖八角」，Jacky直言自己从小到大都没有刻意讨好很多人，带点傲气，觉得性格就是这样，你喜欢就喜欢。但读high dip的时候，他开始反思：「身边的人开始讨厌自己，无论在感情事还是朋友关系上，都得不到满足感。于是我尝试扭转自己，令自己变得圆滑。但有一天我发现这种开心是假的，自己亦很假、好像很正面，但完全没有灵感写歌，那一刻醒觉要做回自己。当晚便即时很emo地写了这首歌。」他强调当然不能太过「岩巉」，但都要保留真实的自己。