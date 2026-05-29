江嘉敏泰国拍写真 金粉色单肩晒S形曲线 曾被讥肥肿今获网民大赞颜值回春「水晶晶」
更新时间：21:45 2026-05-29 HKT
发布时间：21:45 2026-05-29 HKT
发布时间：21:45 2026-05-29 HKT
31岁的江嘉敏早前到泰国旅行，特意预约当地的化妆师和摄影师，拍下一辑传统泰服写真。她换上金粉色单肩服饰，露出白滑香肩，配上发髻与小花点缀，在佛寺和石雕前留影，修身剪裁大晒S形曲线。
江嘉敏被摄影师引导摆「兰花手趷pat pat」
对于这次拍摄，江嘉敏兴奋分享化妆师全程大赞「水晶晶 beautiful beautiful」，给予她满满情绪价值。她透露只化了轻泰妆，觉得已足够上镜，并笑说：「我唔敢试浓泰妆」。最让江嘉敏难忘的是摄影师十分可爱，会耐心引导她摆姿势，「扮女仔兰花手趷patpat 摆pose叫我跟住做」；她更留意到现场其他女生都羡慕她找到这位摄影师，而别的摄影师「一系黑面系咁 very hot very hot，一系就求其影」，她还幽默提到，「好彩最尾都冇将我执到外星人咁，啲相都几正常」似乎相当满意成品。
江嘉敏获网民大赞「仲靓过王妃」
过往曾因身形肥胖而被议论的江嘉敏，这辑相被网民大赞重回颜值巅峰，状态极佳。帖文一出，除获不少圈中好友赞好，更有网民留言指她「仲靓过王妃」，大受好评，江嘉敏亦打趣道：「化完个泰妆个个都同我讲泰文，睇嚟我喺泰国有发展嘅空间。」
最Hit
向太爆一顶流男星当众向她下跪 为认契妈不理巨星身份 向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
2026-05-28 23:00 HKT
珍惜生命｜将军澳男住客飞堕天井 当场气绝
2026-05-28 07:39 HKT