苏雅琳亲自填词新歌邀「剑神」客串MV 蔡俊彦获妈妈大赞「内敛可爱」 与队友王家晴同日出歌视为互相陪伴

女团COLLAR成员苏雅琳（Ivy So）继推出单曲《给你一只大口仔》后，昨日再推出情歌《原地拖手》，演绎暗恋的情怀及心情，今次MV更邀请了本年度宣布进军乐坛、港队剑神蔡俊彦（Ryan）上阵客串，对于首度合作，Ivy表示感觉十分有趣，笑言知道她跟剑神合作后，连阿妈都很高兴。

苏雅琳唱出暗恋时的胡思乱想

新歌《原地拖手》由舒文监制、吴林峰作曲、Ivy亲自填词，描绘一个女仔暗恋一个男仔时的状态：天马行空所想的情景，及带有心动亦自感「谂多咗」的矛盾心情，Ivy表示：「其实呢首歌好大部分idea来自于舒文，方向上系佢观察嘅我，因为我星座系狮子座、月亮星座系水秤座，佢觉得我个人应该几『跳』，事实都系，我喺屋企会做啲好奇怪嘅嘢，就决定歌曲向呢个方向，再加上想写情歌，就变成一个女仔去暗恋一个男仔所谂嘅古灵精怪嘢，胡思乱想，有啲心动，又有啲觉得自己谂太多，好矛盾嘅状态。」

苏雅琳自爆小学暗恋孖仔哥哥

Ivy续说今次歌曲有别于平时要传递讯息，所以没有观点、没有睇法与期望，纯粹讲暗恋感觉，问到Ivy现实可有曾暗恋他人？她大方地说：「梗系有！小学暗恋过一个孖仔嘅哥哥，佢系足球队队长，好charm，不过升中之后就冇见。」

苏雅琳获蔡俊彦客串MV妈妈超开心

至于今次请来Ryan客串，Ivy表示：「其实同Ryan上星期先认识，几开心，大家都系26年嘅新人，平时都有留意对方，好开心可以合作，我话畀阿妈知同Ryan合作，阿妈都好开心；几有趣，平时电视见到佢，同现实见到佢有啲唔同，佢平时做媒体访问好搞笑、好直接，现实见佢，有啲内敛，都几cute。」

苏雅琳不担心与王家晴同日出歌

此外，Ivy今次再次跟队友王家晴（Candy）同日出歌，可有担心分散click rate？Ivy指：「一齐出歌，从来都唔担心呢啲嘢，反而我觉得系一种陪伴，希望下一首歌都可以一齐出，有人陪伴冇咁惊。」