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汪小菲低调赴台陪伴女儿 12岁小玥儿举手投足尽是大S徐熙媛影子 网民留言：基因真的骗不了人

影视圈
更新时间：17:15 2026-05-29 HKT
发布时间：17:15 2026-05-29 HKT

大S（徐熙媛）去年离世后，她与前夫汪小菲所生的一对子女便随爸爸及继母马筱梅生活。汪小菲近日低调飞往台北陪伴12岁女儿小玥儿，并分享父女一整天的相处片段，温馨画面引起外界热议，全因小玥儿的背影与举手投足，被指激似已故母亲。

汪小菲细心呵护展父爱

向来十分宠女的汪小菲，当日先陪小玥儿上画画课，更展示女儿细腻画作，甚有天份。随后带她享用高级法式料理，更逐一向女儿介绍精致菜色。片段中小玥儿表现低调，几乎只以背影或侧脸示人，并仅轻声回应爸爸「嗯」、「这是冰喔」，但温柔嗓音瞬间勾起网民对大S的回忆。

小玥儿身形举止神似母亲

而最抢焦点的莫过于小玥儿暴风式成长的外形。12岁的她已长得亭亭玉立，身高目测超过165cm，一头乌黑长发配上举手投足的仪态，被形容与大S如出一辙。网民纷纷留言：「这背影根本大S复制贴上」、「走路步伐和妈妈一模一样」、「基因真的骗不了人」、「真的很像大S」。

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