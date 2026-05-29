周柏豪中暑不适获6岁女儿窝心照顾 手持小风扇降温画面温馨：康复后仍想被「专人」呵护

41岁的周柏豪近年家庭、事业两得意，于2016年与拍拖多年的圈外女友朱敏君( Stephanie ) 结婚，婚后两人育有一对宝贝仔女，转眼间，大女周芯悦（Sonya）已经6岁。昨日周柏豪在社交网自爆中暑，却获女儿窝心照顾。

周柏豪抱病一脸疲态

相中，见周柏豪低着头坐在椅子上，一脸疲态，而他6岁的女儿则站在身旁，手持小风扇贴心地为爸爸降温，画面温馨。周柏豪透露：「中暑了﹗那天很好玩，但真的中暑了。访问时候也有点晕，好累好累，好想躺下。虽然在后台有专人呵护，递水吹风扇，甚至乎又拥抱又亲亲，但整个星期都手软脚软，感冒似的感觉，最后还是看医生。今天终于康复了，康复了还是需要专人呵护呀﹗」

周柏豪养儿无条件付出

周柏豪向来是圈中出名的「爱妻号」兼「暖男爸爸」，不时在网上分享家庭乐，早前他出席活动时，曾表示现在两个小朋友使费好贵，几努力工作都觉得很贵，不过，他却直言照顾小朋友是无条件和无价值，言语间流露著对子女的宠爱。

