五索不丹挑战零度极限「冰火浴」 仅包毛巾遮惹火身材 因兴奋做一事惹马清铿无声抗议

钟睿心（五索）从不吝啬在社交平台展示其奢华的「阔太」生活。近日，五索分享了她与马清铿到不丹的「生日之旅」，旅程除了充满灵性探索，更大胆挑战感官极限，高调大晒其火辣的弗爆身材，再次引发网民热议。

五索直击男性器官壁画兴奋打卡

除了奢华的体验，这次不丹之旅更是一趟深度文化探索。五索带领观众见识了不丹独特的「阳具崇拜」文化。影片中，五索惊讶地发现不丹的房屋外墙上，随处可见巨大的男性性器官壁画。她解释道，这些阳具图腾在当地并非色情，而是代表「生育」和「祝福」，同时有「驱魔驱邪」的强大力量，是守护家宅的吉祥物。之后她与马清铿一同在户外平台打坐冥想，马清铿全程闭目养神，表情平静得甚至显得有些严肃，未知是否对五索参观各式阳具纪念品时，表现兴奋，所以马清铿报以「无声抗议」。

五索选购阳具木雕表示大开眼界

五索兴致满满地，探访当地的阳具主题商店。店内外摆满了各式各样、色彩斑斓的阳具雕塑和纪念品，从传统的木雕，到与飞机、雀鸟结合的创意造型，应有尽有，让她大开眼界。她总结道，不丹是一个能「令人反思的国家」，挑战了世俗对「阳具」的咸湿印象，认为它其实是一个「好的生殖器官」，承载著「下一代都系咁样继承落去」的生命传承意义，整个旅程，五索试图为自己塑造有深度、有文化的一面。

五索享受冰火浴晒惹火身材

旅程的另一亮点中，五索身穿白色毛巾，大方展露香肩和纤瘦身形，在一个能够俯瞰壮丽山景的豪华水疗中心，体验了一场刺激的「养生冰火浴」。她兴奋地介绍，这个体验需要在接近零度的冰水池和高达九十度的桑拿房之间来回穿梭。镜头前，五索毫不犹豫地将整个身体浸入冰水之中，甚至一度将头也埋进水里，上水后虽然冷得直呼「好惊呀」，但随即又表示这种「由骨里面发出嚟」的冰冻感觉「真系好爽」，充分享受著极致的感官刺激。她更表示，这次不丹的生日之旅，比上次的瑞士之旅更让她开心，可见她对这次与马清铿的二人世界相当满意。