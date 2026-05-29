《稻草人》高收视结局网封年度神剧 Viu Original《新进社员姜会长》重磅接力 会长穿魂整顿职场

被誉为年度最强悬疑剧的《稻草人》，以8.1%的惊喜数字画下句点，掀起韩国全民追溯热潮，呈现了一场司法不公、权力傲慢的苦痛史诗，获网民封年度神剧！与此同时，由李濬荣、孙贤周、李宙明、田慧振及晋久领衔主演的Viu Original全新原创韩剧《新进社员姜会长》，亦将于本月30日在Viu重磅开播，接力展开一场72岁冷血财阀与27岁落魄足球选手的灵魂互换，势再度迎来「年度爽剧」候选人！



林锡万终获判无罪

《稻草人》结局讲到历经30年冤狱的林锡万终于获判无罪，走出法庭与姐姐重逢。无辜者重获新生，但全剧并未走向Happy Ending，即使姜泰周（朴海秀饰）已在法庭上将车恃颕（李熙俊饰）逼到绝境，这位曾亲手捏造假自白、坐拥权力宝座的检察官依然选择在庭上继续说谎，拒绝承认罪刑，姪子车映范在得知舅父的真面目后选择离开；参与案件捏造和隐瞒的暴力刑警们，也因法定时效已过而无法被追究刑事责任。更令人扼腕的是，被害人尹慧珍的遗体始终未能回到家人手中，连亲手犯下滔天罪行的真凶李起宦，都因公诉时效届满而逍遥法外！大部分网友对于结局给予了高度赞誉：「把那个时代的无力感原封不动地呈现出来」、「正义没有赢，但这才是现实」，认为该剧是近年最勇于直面社会现实的犯罪剧。《稻草人》现已在Viu全套上架，香港观众即可足本重温。

《新进社员姜会长》接力开播

《稻草人》的落幕也不愁空虚！因为由李濬荣、孙贤周、李宙明、田慧振及晋久领衔主演的Viu Original全新原创韩剧《新进社员姜会长》将于后日（30日）重磅开播！改编自人气同名网路小说，《新进社员姜会长》讲述被誉为「商业之神」的韩国十大财团崔成集团会长姜勇浩（孙贤周饰）遭遇意外车祸，竟从27岁足球选手黄俊贤（李濬荣饰）的身体中醒来，被迫展开人生第二回合，从食物链顶层跌进基层职场的故事。

由李濬荣、孙贤周主演的Viu Original全新奇幻韩剧《新进社员姜会长》将于本月30日在Viu首播

李濬荣在Viu Original《新进社员姜会长》考验演技。

孙贤周和李濬荣饰在Viu Original全新奇幻韩剧《新进社员姜会长》灵魂互换。

看点一：财阀家内斗全面升级

会长刚出事，长子姜在成（晋久饰）就搬出「长子继承制」、长女姜在京（田慧振饰）更直接喊出「崔成是我的」，连隐藏身份以实习生入职的幼女姜芳佳（李宙明饰）也在暗中分析公司财报！三路人马同时争夺团体控制权，却不知道老父正以新人员工的身份站在他们身边，这种「敌在明我在暗」的套路让复仇之路充满戏剧张力。



看点二：李濬荣一人分饰二角做足功课

偶像出身的李濬荣这次要同时演活足球天才的原本性格，以及被会长附身后的老练阴沉。他透露自己反复观看孙贤周的过往作品，努力把对方的说话节奏、眼神细节都移植到自己身上。孙贤本人则饰演昏迷中的会长本体，努力让两人的同步率拉满。



看点三：金牌编剧金顺玉全新力作

凭借《The Penthouse》系列、《7人的逃脱》声名大噪的「狗血教母」金顺玉团队，最擅长的就是制造高密度冲突和意想不到的反转。这次《新进社员姜会长》虽然只有12集，但每集都像暴风展开，从预告片那句「血战即将开始」来看，观众期待的亲子撕斗、身份暴露危机一样都不会少。