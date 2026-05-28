姜皓文爆拍摄时有灵异事件 亲访泰国降头师傅学施法手势丨独家

姜皓文在新戏《蛊降》饰演降头师一角，更首次以全国语及泰语对白上阵，他自嘲没有语言天份，除了要花时间练习，也担心泰文发音不对闹笑话，而且因电影以降头为题材，不少拍摄地点环境恶劣，很多小昆虫，他直言最怕会飞的曱甴，笑指拍摄时也有小昆虫埋身，但会强装镇定。文：黄佩丽 图：朱伟彦 场地：The Greenroom Hair: Jove Shek @joveshek Make up: MonChun @monzi.mua

姜皓文认识降头术种类、术语

姜皓文与《蛊降》导演吴培吉曾合作多次，他表示会接拍因对班底有信心。姜皓文今次演降头师，开拍电影前跟剧组亲访泰国的降头师傅，认识降头术的种类、术语和解降的方式，学习施法手势和手语用于拍摄，「戏入面有啲呕虫或其他很刺激的中降场面，虽然降头畀人感觉好邪门，但其实都有好一面，好似是可以医人。」

姜皓文自嘲没有语言天份

姜皓文表示拍摄过程顺利，自己未遇过灵异事件，但有位演员本来有准备佛牌傍身，但当日刚好没带出来，他竟从山腰摔下来，虽然伤势不重，但剧组即举行拜神仪式，当师傅完成仪式后，天气由本来天阴下雨变成阳光普照，令他觉得非常神奇。姜皓文在戏中的对白全都是泰文和国语，他直言两种语言都很难，自嘲没有语言天份，尤其泰文更要小心讲，只要发音歪一点就会变成另一个意思，所以现场有老师监场执他的发音。

姜皓文称作法道具有真羊头

讲到有不少拍摄环境都很恶劣，他提到其中一场攞尸油的地方有很多「小飞飞」，「真的降头师会去停尸间攞尸油，但我们当然不是去停尸间拍，剧组揾了一个偏僻地方拍，现场很多昆虫飞来飞去，真的要蒙面才能入去，今次都拍得几辛苦，天气热之余卫生环境又差，有很多作法的道具都是真的，好似羊头，所以现场环境好臭，我又最怕飞曱甴，最核突一次是坐死左只曱甴。（如果拍摄期间飞到你身上点算？）扮镇定，拍完再算。」此外，姜皓文近年尝试在马来西亚参与制作电影，他说并非因市道不好才想试试幕后工作，全因有朋友提议令他想尝试，「呢几年的确少咗戏开，但大家都有心喺呢行走下去，我们都以不同方法顶住，挨过了辛苦总有一片天，或者大家接戏时唔好睇到价钱咁紧，但投资者都有他的压力，都是要大家共同努力。」

