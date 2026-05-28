广末凉子7月举行3场生日演出 大仔被目击与网红Shiho拍拖

日本女星广末凉子去年4月超速驾驶导致车祸，以及袭击护士被捕，之后她被检控部门提出简易程序起诉，法院下令处以70万日圆（约34,400港元）的罚款作为处分。即将于7月复出的她，近日被爆22岁大仔A先生已有拖拍，对象是一名网红。5月上旬，有人目击A先生与拥有30万粉丝的20岁人气网红模特Shiho挽手约会。据悉二人大约半年前相识，随后发展为情侣。

大仔任广末经理人

在夏威夷留学的大仔，最近回国后并未找工作，而是帮忙处理广末的工作事务，因广末于2024年2月宣布离开合作长达26年的公司「FLaMme」，并成立个人事务所「株式会社R.H」，因此找儿子任经理人。大仔A先生是广末和前夫冈泽高宏所生，并继承了父亲的高挑身材，但样子则似足广末。据指A先生与母亲生活都有不少冲突，他曾经指责广末「我这种人生下来就是个错误」，但目前儿子选择与母亲同行，A先生更称「今后要由我来支持母亲」，不过他毫无社会经验，担任广末经理人很难不让人捏一把汗。

广末积极为复出筹备及彩排

广末在车祸后，宣布患有双相情感障碍及甲状腺功能亢进症，今年4月宣布重启演艺活动，她已确定将于7月于东京举办生日活动。最近她积极为复出筹备及彩排 ，排练结束后，还请乐队成员去附近的烤鸡肉串店慰劳了他们。



