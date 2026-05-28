鼓鼓吕思纬睽违三年推新碟 首波主打《透明伞》由萧秉治联手改写失恋歌变暖心守护

鼓鼓吕思纬睽违三年发行个人第四张专辑《Vitamin G》，化身「维他命G」用音乐为大家能量补给，提供满满的陪伴与守护。首波主打歌曲《透明伞》，用抒情摇滚描绘一把默默付出的透明伞，为你遮风挡雨撑起一份纯粹的爱。《透明伞》由鼓鼓与萧秉治共同作词，两人展现个性互补的绝佳默契。鼓鼓透露，其实这首歌原本是一首悲伤的失恋情歌，但在萧秉治对鼓鼓的深刻了解与提议下，重新将歌曲方向调整为更符合鼓鼓特质的「暖心守护感」，鼓鼓说：「秉治会想到我没想到的，也知道什么适合我，主要是我们默契很好，够了解彼此！」

鼓鼓愿为歌迷当抗UV伞

谈到《透明伞》的概念，鼓鼓分享透明伞虽然没有亮丽的颜色，却总能在需要的时候默默陪在身边、替人遮风挡雨。他也认为这样的特质和自己的个性有点相像：「大家对透明伞的印象，是可以随手取得、便宜、CP值高，没有很贵重的份量，但在需要的时候却是救命稻草；可能不是很出风头的角色，但能在你需要的时候为你撑一把伞。」而谈到最想守护的人，鼓鼓吕思纬毫不犹豫地表示是一路支持他、始终不离不弃的歌迷们，他感性地说，许多歌迷会跟著他跑活动，有时在现场排队淋雨或曝晒于烈日之下，让他相当心疼也充满感谢。鼓鼓笑著说：「如果可以的话，我愿意为他们当一把抗UV的透明伞！」用幽默又温暖的方式表达对歌迷的珍惜。

鼓鼓MV展现居家男友感

《透明伞》MV找来黄中平导演执导，以女友视角呈现鼓鼓暖心又细腻的一面。MV中，鼓鼓不只有与另一半的日常互动外，更展现了满满居家男友感。被问到最擅长的家事时，他笑说：「所有！我还蛮会做家事的，洗碗很疗愈呀！」平时习惯早起的他，也透露自己非常喜欢做早餐，除此之外，他也认为一起吃饭是很重要的事，只要时间允许，都会尽量回家与家人一起共进晚餐；此外，他还自封为「接送魔人」，无论是清晨或是半夜收工，甚至是长达两三小时的车程，他都乐意贴心接送，将歌曲中默默守护的温柔彻底落实在日常生活中。而MV中更惊喜释出鼓鼓裸浴泡澡的超稀有画面，粉丝纷纷留言反应热烈直呼，鼓鼓也宠溺笑说：「拍了《透明伞》MV后，符合主题全身都透明了！」幽默回应让整支MV增添不少话题性。