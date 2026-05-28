落选学霸港姐朱绰盈神隐再翻红 五官越来越精致获封法律女神 北大流利英语演讲疯传

前落选港姐朱绰盈，近年积极经营个人社交平台，以普通话、英文、甚至韩文拍摄，与粉丝分享她的日常生活、健身护肤以及学习心得。在近日引发热议的一段短片中，朱绰盈记录了自己准备全英语演讲的幕后花絮，全程以极度流利且悦耳的英语分享心得。大批网民看过影片后，纷纷洗版式狂赞她「讲英文好好听」、「发音标准又充满自信」，但有更多网民谈论她的外貌，赞她越来越靓，与昔日的样子判若两人。

网民赞朱绰盈五官越来越精致

谈到朱绰盈的近况，不少网民惊觉她与5年前初次参选港姐时的模样，大有分别，当年的朱绰盈虽然已经十分标致，但仍带有一丝初出茅庐的青涩感；如今的她，五官轮廓显得更加精致立体，皮肤白皙透亮，随时随地都散发出健康明亮的光泽。这种「大变样」并非单纯外表上的改变，而是源自她内在自信与丰富阅历累积所带来的气质大升华。

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学霸朱绰盈被封法律女神

除了拥有越来越高的颜值，朱绰盈更是「顶级学霸」，学历背景相当惊人，本科与硕士均毕业于香港大学法律系，在2024年正式获认可成为执业大律师后，她更进一步前往北京大学国际法学院积极进修。在北大的高强度学习环境中，朱绰盈依然游刃有余，不仅一直保持著全A的骄人成绩，其中一篇专业论文更是获得了满分的极高评价，她超强的学术能力与不断自我增值的毅力，获得不少网民赞赏。

朱绰盈曾两度参选港姐

回顾朱绰盈的演艺与选美之路，同样充满了话题性与戏剧色彩。选美经验丰富的她，早在多年前就曾参加《2018亚洲太平洋国际小姐大赛》香港区比赛，并夺得最佳肌肤奖。22岁时，她报名参加了《2021香港小姐竞选》，虽然最终于28强止步未能进入决赛，落选后亦未有加入TVB，但她并未气馁。上年她卷土重来参加《2025香港小姐竞选》，不过在面试后选择了退选。但真正让她在大众视野中，一炮而红，是2023年参加内地热爆的职场真人骚节目《令人心动的offer》第五季。她在节目中凭借出色的逻辑思维、流畅的表达能力以及沉稳专业的表现，成功俘虏了大量观众的心。

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