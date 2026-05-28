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陈国邦西安「秦朝朝圣之旅」自嘲揾到四个李斯 亲踏兵马俑土地感触良多 闻到二千几年前泥土气味

影视圈
更新时间：18:45 2026-05-28 HKT
发布时间：18:45 2026-05-28 HKT

凭电影《寻秦记》饰演李斯一角再度掀起话题的陈国邦，日前趁展开一场「秦朝朝圣之旅」，亲自踏足西安兵马俑、铜马车博物馆及秦二世陵遗址公园，他更笑谓：「我今次总共揾到四个李斯！」

陈国邦感受二千几年前土地的力量

今次是阿邦首次去西安，重点参观了三个跟秦代有关的古迹：兵马俑、有「青铜之冠」美誉的铜马车博物馆，以及摆放了李斯铜像的秦二世陵遗址公园，「其实之前睇纪录片，见到兵马俑嘅时候已经有一种情感，对自己国家历史嘅惊讶、感动同赞叹。但今次亲身企喺二千几年前嘅土地之上，感觉完全唔同，甚至会有一啲幻想，好似闻到二千几年前泥土𠮶种气味。」说到这里，他忍不住笑说：「唔好问我系咩味，哈哈，你哋自己亲自去体验一下啦。」

陈国邦感恩演过李斯

阿邦坦言，如果一年前去西安，他的体会可能跟一般游客差不多，但经过这半年来饰演李斯所带给他的得着，这次去的时候是带着一种感恩的情绪。讲到「寻找李斯」，阿邦分享了一个有趣的体会。他指这次参观古迹的目的，当然很想找到李斯，而且亦自觉真的找到，不过严格来说又并非真的找到，他解释：「原因系其实我哋现有嘅资料，都唔知李斯真实嘅模样到底系点样，所以而家睇到嘅李斯嘅铜像或者画像，都系后人根据有限嘅文献记载，再加上想像去创作历史𠮶个容貌。」至于他今次的「收获」，阿邦笑称他前前后后见到三个不同形象的李斯铜像或画像，随后补充：「如果再加埋我自己本人饰演嘅李斯，今次总共系有四个李斯。」

陈国邦未来三个月工作满档

至于工作安排，阿邦透露未来三个月十分忙碌，分别有两套电影及一套电视剧要拍摄，另外亦有广告会于这两个月内出街及进行拍摄，一众粉丝可以密密见到他的演出。
 

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