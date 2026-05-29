邵音音大埔豪宅内貌曝光 巨型饰物柜放满珍藏品 九龙塘3000呎大屋更具气派

两度荣获香港电影金像奖「最佳女配角」的75岁资深演员邵音音，近年减少幕前演出，但依然活跃于社交平台，不时分享生活点滴，又邀请朋友到家中作客。近日邵音音的好友黄夏蕙带同泰国菜外卖到其屋企开餐，意外让邵音音位于大埔林村的豪宅内貌曝光。

邵音音家居摆满收藏品

从邵音音分享的照片所见，位于大埔林村的住所空间相当宽敞，相信是一栋复式设计的村屋。当日饭局照片的背景，可见一条通往上层的楼梯，配上古典风格的锻铁扶手，显得典雅。饭厅的装潢虽然简洁，但墙上挂著一幅大型中式水墨画，配上深色的实木家具，为家居增添浓厚的艺术及文化气息。

邵音音的家人也有出镜，见到孙儿正在客厅玩耍，可窥见客厅的陈设。当中一面占据整幅墙壁的巨型深木色饰物柜，摆满各式各样的收藏品，琳瑯满目，见到有中式风格的陶瓷花瓶、雕塑、奖座，以及巨大的紫水晶摆设，可见收藏品价值不菲。

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邵音音豪宅疑获高人指点

客厅的另一角落则充满童趣，地上铺著设计感十足的地毯，摆放小朋友的画板和各式玩具，让豪宅增添不少温馨热闹的家庭气氛。早在六年前，邵音音曾亮相节目《行运秘笈》，当日由玄学家杨天命及主持刘明轩拜访其位于九龙塘的逾3000呎豪宅，内部设计以典雅为主，设有极具气派的千呎长方形大厅，并细分为客厅、饭厅及专属的麻雀枱，不少摆设被杨天命指有助催财催运，估计曾获高人指点。

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邵音音在IG留言：「生活充满了色彩，黄夏蕙喜欢色彩泰国餐厅的食物，买了外卖来家里吃，酸酸甜甜带著辣…我们走的人生路有一段路是相同的，那就是年轻时都走了很多非走的路。曲折又痛苦。哈哈。都过去了，剩下的是一片美好！」

邵音音屋企曾遭贼人爆窃

邵音音早年从艳星转型成为实力派演员，在多个国际电影节中屡获奖项。邵音音早在80年代经朋友介绍认识地产富商陈耀发，婚后为对方诞下一子一女，金像奖音乐人兼电影配乐师波多野裕介（Yusuke Hatano）是其女婿。邵音音数年前曾曝光九龙塘逾3000呎豪宅，近年搬到大埔林村的她，去年曾透露遭贼人开门爆窃，甚至拔掉全屋闭路电视（CCTV），犯案手法熟练，庆幸只损失财物，家人平安。

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