香港明星篮球队「星BA」推出队歌 高钧贤激动：从未想过自己队波有主题曲 庄思敏大赞够热血

由高钧贤任队长、队员庄思敏（Jacquelin）、关楚耀、彭迪安（Eddie）、黎泽恩（Ronny@Mr）、谭杰明（MJ@Mr）、唐嘉麟（KT）、陈柏曦、陈伟洪（大雄）、吕熙、李兴华、江梓玮（Billy）和陶大卫（筷子基）组成的香港明星篮球队「星BA」，上4月中在佛山巿顺德乐萃谷参与《百年糊涂星BA篮球邀请赛》时，已率先在球场演绎由内地制作人李毅杰作曲及填词的队歌《Together we play》，成功炒热气氛。该首歌已于5月26日正式派台，有份参与《Together we play》录音的高钧贤、庄思敏、彭迪安、KT唐嘉麟、陈柏曦、陈伟洪、吕熙、李兴华、江梓玮和陶大卫，特别高兴。

高钧贤囡囡也「欣赏」

向来热爱篮球运动的高钧贤，曾为打波双脚都试过受伤，所以当初收到《Together we play》的demo时，心情特别激动，「我对篮球嘅热爱同热情，一直都冇改变，但系我真系冇谂过自己队波可以拥有自己嘅主题曲，为咗呢首歌我哋制作团队同埋全队都付出咗好多心血。」讲到跟队友为新歌录音，高钧贤大赞气氛相当好，「我哋真系好齐心完成咗呢段咁热血沸腾嘅事，真系觉得好青春，虽然依家大家都唔系咁青春，但系大家都有呢份热诚，呢种感觉我有好多年冇感受过。」高钧贤最开心歌曲连还未足一岁半的囡囡高子琳（Liona）都非常「欣赏」。

庄思敏指队歌反映志同道合精神

庄思敏认为「星BA」队员各有各忙，能一起录歌机会不容易，「球队平时要集合一班艺人去打波，已经系好难得，今次再热血啲系大家真系愿意花时间去为球队录一只歌。」非歌手出身的庄思敏，坦言录音过程很新鲜，「唱歌绝对唔系我强项，今次走入去录音室虽然好紧张，但系幕前幕后嘅工作人员都畀咗好大嘅信心我，亦都畀咗好多帮助我，而今次系首合唱歌，所以录起上嚟算比较轻松。」庄思敏又认为《Together we play》好能够反映队员的精神，「成件事就系一班志同道合嘅艺人朋友，大家平时都忙未必有咁多时间相处，今次借着篮球呢个运动，可以多咗时间喺埋一齐，亦借着呢首歌令我哋球队更加热血。」

彭迪安录音重拾男团感觉

彭迪安早前在内地为《Together we play》录音，气氛相当好，而且重拾当年男团EO2的感觉，「其实真系好少机会喺内地录音，今次个录音室好大，兼且有好多艺人朋友一齐录，真系好耐冇试过一班人咁录歌，所以气氛真系好好，自己未必系打篮球好叻，但系好似上次喺佛山打波，有《Together we play》呢首歌现场气氛特别好，玩得特别开心。」KT唐嘉麟开心有份参与「星BA」之余，仲有机会大家一齐唱球队主题曲《Together we play》，「虽然我就唔识唱歌，所以我就发挥我嘅创作能力，加咗段Rap上去，希望大家会钟意啦！」而陈柏曦好开心《Together we play》正式派台，「我开心有份参与，呢首系歌好热血同充满正能量，希望大家会钟意啦！」

陈伟洪吕熙陶大卫重拾篮球梦

陈伟洪高兴有份参与这首热血作品，「作为一支球队，每次出场有首歌系成件事会好有型，同埋亦都可以带动到现场气氛。」吕熙最初听到《Together we play》，有种《男儿当入樽》的青春感觉，令本来因年纪和工作放弃了篮球的他，再重拾篮球梦。李兴华参与「星BA」再挞着放弃了5、6年的篮球火，「希望可以激励到更加多年轻嘅朋友，可以参与多啲运动。」江梓玮听到这首歌想起很多初入行时回忆，「当时我同队长高钧贤天气好热都会照打球，仲会打足7日，兼且会同不同人去斗波，keep住磨练我哋嘅技术，呢首歌畀到我好多回忆同感觉。」陶大卫最开心今次有机会跟一班前辈合作。

