杨思琦、商天娥扮Friend旧片翻Hit 网民：边个话佢戏屎 商天娥曾教惠英红做戏邓萃雯「句句有骨」

杨思琦日前接受伍咏薇主持的访谈节目访问，泪诉曾在拍剧时遭集体欺凌，有份演出《翻叮一族》的陈曼娜，更「开名」爆料，矛头直指商天娥与另一退隐男星涉及事件。商天娥昔日被指与对手不和再被重提，更有网民翻出节目《May姐有请》及《星星同学会》，曝光杨思琦与商天娥的互动，以及教惠英红演戏的真相。

商天娥杨思琦镜头前有讲有笑

商天娥涉嫌欺凌杨思琦的风波越演越烈，有网民翻出二人曾在《翻叮一族》后，在2013年饮食节目《May姐有请》再度同框。在节目中，商天娥以嘉宾身份亮相，大谈当年获选中与「哥哥」张国荣合作《侬本多情》首次做女主角，杨思琦全程交足戏，自称最爱睇商天娥主演的《侬本多情》。二人镜头前有讲有笑、状甚投契，气氛融洽得完全看不出曾有过节。

相关阅读：陈曼娜否认欺凌杨思琦：我冇虾佢 爆料商天娥有份 事件涉另一男星却并非夏雨

相关阅读：吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做 幕后人大闹贱种杨思琦点赞

商天娥与同剧女星「表面和谐」的景象，在节目《星星同学会》中可见一班。网上近日又商天娥风波再疯传节目剪辑片段。商天娥当时与《巾帼枭雄》的黎耀祥、邓萃雯、谢雪心及惠英红亮相由吴君如、钱嘉乐主持的《星星同学会》做嘉宾。

邓萃雯霸气指商天娥「虾人」

节目中《巾帼枭雄》众人讨论商天娥是否喜欢在片场「教人做戏」，钱嘉乐率先表态：「报纸话每个人、在座咁多个你都教匀。」当吴君如邀请嘉宾回应时，邓萃雯霸气十足表示：「俾佢虾𠮶啲答先啦！佢都冇虾我，传闻里面话我唔系善男信女，所以佢冇虾我。」直指商天娥欺凌拍档，令商天娥全程掩住嘴笑。

相关阅读：杨思琦贪小便宜被针对？传拒请客兼黐饮黐食 曾打包拜神猪及生果 揭当年「吼住猪肉」真相

钱嘉乐更补刀，解释同剧前辈岳华缺席录影的原因：「因为商天娥教岳华哥做戏呀，顶心呀！此生不再见面呀！」商天娥苦笑道：「有咩？」避话话题。吴君如见状继续推波助澜，转问谢雪心与惠英红。

谢雪心指商天娥「有教戏」

谢雪心得体回应指商天娥「有教」，而影后惠英红未有即时回应，只发出几声尴尬苦笑。商天娥见状追问惠英红：「你有冇匿埋喺后面喊？」惠英红冷笑反击：「喊呢我就真系唔会，不过讲真呢，就真系佢有教我嘅。」不过邓萃雯在节目中亦承认每次多女演员的剧集，便会传出不和传闻，可以视作宣传手法。

相关阅读：杨思琦遭全剧欺凌？《翻叮一族》商天娥、陈键锋等成嫌疑人 伍咏薇见证大叫大喊：一围人虾佢