周游人生丨周奕玮远征首尔直击JJ Baby奋斗日记 化身「练习生」地狱式特训画眼线黐假睫毛吓惊导师

由周奕玮（Jarvis）主持的《周游人生》，一连两星期逢周一至周五晚翡翠台晚上十点半播映，探讨来自不同行业／不同成长背景的受访者，如何突破地域、文化、性别及传统规范，走出不一样的有温度人生。今晚一集《周游人生》，Jarvis飞赴首尔YS韩国偶像学院总校独家直击曾演出《星空下的仁医》、现年16岁的香港孖女JJ Baby，Jaybie及Jaybo充满血与汗的韩国练习生日记。在只有3,000分之一出道率的造星王国—南韩，努力虽然不值钱、但却是通向成功出道的基本入场券，今集Jarvis将全方位揭开完美偶像背后的血汗代价，贴身体验JJ Baby过去两年间、每日由清早踩到半夜的「练习生奋斗日记」！

周奕玮即学韩式撒娇三连套

为了《周游人生》乜都敢做敢试的Jarvis，今集化身「见习练习生」、由晨早0845分开始接受地狱式密集训练及课堂，包括跳唱训练、呼气练习、「Idol演技堂」及神级化妆术等。期间Jarvis即学即做韩式撒娇三连套：拨头发、单眼笑及送心心之余，还首度体验自己画眼线兼黐假眼睫毛，由于「手残关系」，Jarvis不但画出诙谐味浓的「双眼线」，更黐胶水胶到成眼都系，吓得化妆导师花容失色、JJ Baby则笑到肚痛。最终Jarvis还会试化近年大热的雀斑妆，与孖女合体型格「韩式Catwalk」。

Jarvis与JJ Baby合体Catwalk

除跟孖女上足一日堂，Jarvis还亲眼见证了JJ Baby「一月一度」的跳唱评核测试，以及落堂后齐齐踩入弘大Busking。原来孖女只要评核试不及格，便要执包袱返香港「冇得留低」。由14岁开始每日为了追梦咬紧牙关坚持的孖女，坦言「韩国练习生，自我管理非常严格」，并时刻都承受著连生病都会愧疚的心理压力，因为她们明白到只要放松一秒、出道可能性便会降低一分，压力之大可想而知。JJ Baby：「机会可能净系得一次，要珍惜眼前机会好好做好佢。」

JJ Baby两年前赴韩特训

JJ Baby是香港双胞胎童星组合，由16岁孖女Jaybo和Jaybie组成。2人2年前赴韩接受专业K-pop特训，细妹Jaybie更凭强劲Rap的实力，曾出战韩国选秀节目《明日之星》，并获得 BIGBANG姜大声公开赞赏。