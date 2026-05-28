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《爱回家》保安「张龙」离巢TVB转攻金融医疗行业？ 黄耀煌吐露做白领精英转行心声

影视圈
更新时间：13:00 2026-05-28 HKT
发布时间：13:00 2026-05-28 HKT

TVB处境剧《爱．回家之开心速递》播映长达九年，早前宣布将于7月迎来大结局，剧中多位演员亦透露「离巢」往外发展。其中饰演保安员「张龙」的黄耀煌（Terrence），与TVB结束16年的宾主关系后，已火速转行，引起网民热议。

黄耀煌生活充实

黄耀煌日前在IG分享穿恤衫西装、戴金丝眼镜的照片，并透露要到内地开会：「高强度的会议后，更懂得江湖菜的风味。重庆，下回再战！⁠#BusinessTrip」。照片中见到黄耀煌在升降机内自拍，又有一张与人忙里偷闲捉棋的相片，可见生活充实。

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黄耀煌接受传媒访问时，透露并非回归平淡，多年来由始至终都只是一名普通的「打工仔」。对于转做文职工作，黄耀煌表示好忙碌，因为要重新认识其他行业，之后会继续读书进修，目前正积极学习，跨界了解金融与医疗板块的新知识，准备迎接新挑战。

黄耀煌不排除重返幕前

由于黄耀煌离巢的时间点正遇上《爱．回家》宣布完结，他否认一早收到内幕消息，提前为自己铺路，坦言全不知情，只是刚好合约到期，想尝试跳出舒适圈。黄耀煌自言对《爱．回家》感到不舍，能够演出「张龙」一角亦好感恩，至于未来会否到拍剧，黄耀煌未有封后路，表示如果时间可以配合，会继续参与幕前演出，在等好剧本期间，正考虑拍摄日常短片，与网民保持互动。

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