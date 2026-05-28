Gareth. T汤令山传暗挞22岁《夜王》BB林熙彤 网民列3大铁证520隔空传情

唱作才子汤令山（Gareth. T）于2023年结束与创作歌手moon tang（邓凯文）的一段情后，过去近三年的作品，不时被指「凭歌寄意」，被解读成对旧爱未忘情。汤令山早前曾亲口承认有心仪对象，今日（28日）便传出有新恋情，有网民抽丝剥茧搜寻证据，直指女方为电影《夜王》饰演舞小姐「BB」的女星林熙彤（Hazel）。

汤令山传密会林熙彤

有传媒爆料指，今年1月收到报料，称目击招牌金发配眼镜的汤令山，与一名长发女伴在湾仔行街。当时二人刻意保持距离，女方更是「包到冚」，头戴Cap帽，穿上卫衣、外套及阔脚裤，似乎害怕恋情曝光，而破坏女方的清纯形象。

林熙彤拥类似服装饰物

网民翻查林熙彤的IG照片对比，发现她拥有一件款式极为相似的啡拼卡其色反领外套，以及同款打结白色斜孭袋，就连当日女伴佩戴的粉红色Cap帽，亦与林熙彤曾戴过的帽款极为相似，令传闻可信度大增。

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汤令山凭歌寄意

其实汤令山与林熙彤的绯闻，早已有迹可寻。汤令山日前受访时曾罕有松口，坦承目前「有心仪对象」，但汤令山自认性格内敛，不会主动出击告白，宁愿把恋爱的悸动写入歌中。巧合的是，汤令山选在充满示爱意味的「520」5月20日推出筹备两年的新歌《玻璃》。

而早于去年有歌迷曾催促汤令山发布新歌，当时获偶像回复：「要找到一个爱得很透明的人才发」、「再爱的时候才发」。汤令山拣520将新歌面世，因此被网民解读为「爱的宣言」，乘机向新欢表白兼放闪。

林熙彤被问恋情

除汤令山的歌曲暗藏玄机外，有网民亦找到不少蛛丝马迹，就在520当日，林熙彤的经理人公司上载其工作照，有网民直问：「你不知道她跟GT在一起了吗？」随即有人附和，指汤令山早前在台北演出时，已透露有聊得来的心仪对象，更有网民表示拥有证据。

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此外，汤令山近月频频秒Like林熙彤的帖文，而林熙彤同样不避嫌，在520深夜于社交平台分享歌曲《You Know I Love You》，惹来隔空呼应汤令山新歌《玻璃》的联想。据悉，汤令山挞著林熙彤是靠华纳音乐的一名幕后女工作人员牵线，二人由朋友开始发展。

林熙彤凭MC张天赋MV弹起

现年仅22岁的林熙彤（Hazel）入行初期一直身兼学生与艺人两职，去年从香港理工大学修读平面设计毕业。林熙彤今年凭电影《夜王》中「BB」一角弹出，并获参演ViuTV剧集《哪一天我们会红》，而林熙彤早在汤令山同门好友张天赋（MC）作品《老派约会之必要》，担任MV女主角，受到关注。

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