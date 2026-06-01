6月电视剧推介｜ 白鹿与陈都灵争霸古装剧 徐仁国化身「毒舌上司」

2026年6月，各地的电视剧都不容小觑！当中内地人气女星白鹿时隔4个月携新作《莫离》闪电回归，陈都灵亦带着《翘楚》展开古装剧争霸战；而凭着与韩国天团BLACKPINK成员Jisoo合作《订阅男友》后，人气知名度再上一层楼的徐仁国在6月推出《明天也要上班！》。除此之外，人气剧集《龙之家族》的第三季于6月22日正式开播，足见6月电视剧劲有睇头！下文为您精心整理10套6月必看电视剧清单，包括剧情大纲、必看亮点与播放详情。 撰文：多莉

六月电视剧推介1：白鹿、丞磊《莫离》

内容简介：白鹿与丞磊联手粉碎阴谋

叶府的长女叶璃（白鹿 饰）身为骊山后人，曾被封在山中八年，她嫁去破败的定王府，和双腿残疾的定王墨修尧（丞磊 饰）成亲。婚后她表面无事可做，实则暗中谋划，将当年加害骊山的官员一一除去。虽过程中遭到了同为复仇的墨修尧的怀疑，二人最终联手，辅佐小皇帝掌权，粉碎了沐阳侯、黎王的接连阴谋，还天下一片海晏河清。

《莫离》由白鹿以及丞磊领衔主演。

看点：CP新鲜搭配够吸睛

白鹿与丞磊虽然首次搭档，但在官方发布的花絮中可见，二人默契十足，拍摄时有讲有笑，没有丝毫的违和感！二人更在剧集中化身双强假面夫妻，上演古代版先婚后爱，双强夫妻互相伪装，突出二人同样拥有的伪装感与腹黑感，拉高人设爽感与CP感。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年6月9日

线上看平台：WeTV

集数：40集

六月电视剧推介2：陈都灵、周翊然《翘楚》

内容简介：陈都灵与周翊然灭内忧外患

将军之女楚朝（陈都灵 饰）为改变自己成为楚国世子萧珣夺权路上牺牲品的可悲命运。在与命运对抗中，她与谢家庶子谢燕来（周翊然 饰）相识，更助他成为镇国大将军。二人合力成功阻止了萧珣的野心。在本该逃离是非之地的途中，见到战火中百姓的苦难，楚朝毅然决然返回城内，助力小皇孙萧羽为帝，直至萧羽亲政。然而萧珣又引外敌来犯，为权欲不惜陷万民于水火。楚朝携手谢燕来殊死抵抗，领军浴血奋战，终于成功解除大楚内忧外患。

《翘楚》由陈都灵以及周翊然领衔主演。

看点：女主人设鲜明

由陈都灵饰演的楚朝由将门嫡女成长为镇国长公主，披甲上阵、平叛御敌，实现个人与家国的双重救赎。而在释出的预告中，陈都灵的演技张力十足，眼神戏与情绪层次广受好评，被网民激赞！除此之外，剧情中的朝堂博弈环环相扣，正邪对峙张力拉满。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年6月2日

线上看平台：优酷

集数：24集

六月电视剧推介3：徐仁国、朴智贤《明天也要上班！》

内容简介：徐仁国与车智允相爱相杀

讲述在「工作倦怠期」中苦苦挣扎的已经工作了7年职员车智允（朴智贤 饰），为了躲开「最糟糕的人」而选择了「次糟糕」的毒舌上司姜时宇（徐仁国 饰），却在与他共事的过程中逐渐成为彼此无可替代的「最佳选择」。

《明天也要上班！》由徐仁国以及朴智贤主演。

看点：改编至人气网漫

《明天也要上班！》改编自累积超过2亿观看的同名人气网漫，本身已积累深厚的粉丝基础。而剧集的设定则是围绕着「冷淡上司 x 职场暧昧」，劲有吸引力！在预告中，徐仁国饰演的姜时宇更突然直球告白：「我很喜欢车智允前辈」让网友瞬间暴动，粉红泡泡满泻。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年6月22日

线上看平台：Amazon Prime Video、tvN

六月电视剧推介4：李宰旭、辛叡恩《医到孤岛爱上你》

内容简介：李宰旭与病患艰难求存

追求成功名利的整形外科医师都智义（李宰旭 饰），被派往人人回避、被称为「地狱之岛」的偏东岛担任一年公共保健医生，在岛上与居民和病患艰难求存的故事。

《医到孤岛爱上你》由李宰旭以及辛叡恩领衔主演。

看点：李宰旭军白期待播剧之一

《医到孤岛爱上你》虽然是医疗题材，但整体节奏十分轻快，风格也很暖心，是一部疗愈之作。而李宰旭与辛叡恩同样是备受瞩目的「98 Line」新生代演员，在剧中二人化身剧中冷酷都市医生遇上热情岛上护士，令人期待他们之间会擦出甚么火花。值得一提的是，该剧是李宰旭军白期仅剩的两部待播作品之一。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年6月22日

线上看平台：Disney+、ENA

集数：12集

六月电视剧推介5：崔岷植、崔显旭《末行手记》

内容简介：崔岷植与崔显旭挑战禁忌底线

失败作家兼国文系教授许文悟（崔岷植 饰），受到这位天才少年李强（崔显旭 饰）的影响下，再次被唤醒对写作的渴望，然而，当他对少年的草稿越来越着迷时，二人的私人课程也逐渐偏离正轨，走向难以预料的方向。

《末行手记》由崔岷植以及崔显旭主演。

看点：两大实力派演员斗戏

在《末行手记》中，影帝崔岷植搭上《那家伙是黑炎龙》崔显旭，二人都是天赋极高的实力派演员，令人期待他们如何在6集用有限的时间，令观众读懂完整的故事，他们之间的张力令人期待。除此之外，《末行手记》在2015年以话剧形式亮相已广获好评，今次改编成剧集势引起关注。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年6月26日

线上看平台：Netflix、TBC

集数：6集

六月电视剧推介6：Matt Smith、Emma D' Arcy《龙之家族》第3季

内容简介：Matt与Emma在内战中周旋

《龙之家族》第3季将时间线落在Daenerys Targaryen崛起前200年，聚焦龙骑王朝权势的巅峰，以及最终导致王朝衰败的内部分裂，Daemon Targaryen（Matt Smith 饰）与Rhaenyra Targaryen（Emma D' Arcy 饰）齐在日益升级的内战局势中周旋博弈。

《龙之家族》来到第3季！

看点：演员阵容极豪华

本季庞大的叙事重量，由横跨熟面孔与新成员的演员阵容共同撑起。Matt Smith与Emma D' Arcy再度饰演Daemon 及 Rhaenyra Targaryen，以及James Norton、Tommy Flanagan 在内的新加盟演员同台演出，齐飙演技。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年6月22日

线上看平台：HBO MAX

集数：8集

六月电视剧推介7：苏志燮、崔代勋 《金特务：本色回归》

内容简介：苏志燮为爱女重返危险世界

一名看似普通上班族的父亲「金部长」（苏志燮 饰）在爱女无故失踪后，被逼揭开自己绝不能曝光的秘密身份──北韩与南韩皆极度警戒的秘密特工，他为救女儿重回危险世界，并孤注一掷展开了追查与救援行动。

苏志燮、崔代勋 ，以及尹敬浩齐参演《金特务：本色回归》。

看点：三位实力派同场飙戏

电视剧改编至同名人气网路漫画，本身已有粉丝基础。而在影视化后，剧组更汇聚了3位好戏之人，分别是苏志燮、崔代勋 ，以及尹敬浩，三人同场飙戏，剧集的质量已有一定保证，而女团Apink的前成员孙娜恩亦有份参演。值得一提的是在剧中苏志燮将再次展现帅气霸气破表动作戏！

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年6月26日

线上看平台：Netflix

集数：10集

六月电视剧推介8：李纯、万茜《欢迎回我的频道》

内容简介：李纯与万茜互相成就

平凡女孩酱紫（李纯 饰）为追逐自媒体博主的梦想，她毅然舍弃家乡稳定工作，只身北上闯荡北京。因缘际会下，她获得与昔日偶像艾薇（万茜）共事的机会，两人关系亦敌亦友，彼此欣赏亦互相较劲。酱紫逐渐在竞争激烈的新媒体行业闯出属于自己的一片天地，并遇见呆萌温暖的理工男罗鑫（唐晓天 饰），二人相爱，对方成为她走出低谷的支撑。酱紫因一次意外失误被公司雪藏，事业跌落谷底。最终在二人的陪伴与帮助下，酱紫找回初心，迎来事业全新巅峰。

《欢迎回我的频道》由李纯以及万茜领衔主演。

看点：剧情写实贴地

剧集聚焦自媒体创业、流量竞争、职场博弈、网红困境等热门议题，真实还原新媒体从业者的工作日常、高光与低谷，代入感极强，完全贴合现代年轻人职场生态。除此之外，剧情更讲述普通人从追名逐利、迷失自我，到找回初心、沉淀成长的过程，直面职场焦虑的困境。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年5月27日

线上看平台：爱奇艺

集数：30集

六月电视剧推介9：刘美含、傅菁《樊笼》

内容简介：刘美含、傅菁展双强对决

工匠之女南烟栀（刘美含 饰）历经家破人亡的惨痛变故后，为查清灭门真相，拜入神秘强者庄无疚（傅菁 饰）门下潜心修炼。为追查幕后真凶，她凭借手中仅有的线索，孤身闯入传闻中无人生还的伶崖塔，她却意外发现自己的师父，竟是伶崖塔身居高位的掌局者，一场牵扯师徒、善恶、宿命的双强对决，就此拉开序幕。

《樊笼》由刘美含以及傅菁领衔主演。

看点：剧情有新意

《樊笼》打破传统古装剧套路，塑造「复仇徒弟vs神秘师父」的双女主设定，亦师亦敌、善恶难辨，从温暖传艺到生死对峙，人物关系层次丰富，拉扯感与宿命感拉满。女主角之一的傅菁以限定女团「火箭少女101」出道，但其演技不容小觑，与童星刘美含演技大对撞，二人精准演绎师徒拉扯、正邪博弈的高能戏码。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年5月28日

线上看平台：爱奇艺

集数：23集

六月电视剧推介10：张孝全、苏慧伦《欠你的那场婚礼》

内容简介：张孝全与苏慧伦相爱相杀

曾风靡乐坛的「马子狗乐团」主唱周可杰（张孝全 饰），成为落魄中年，更与妻子陈立璇（苏慧伦 饰）的关系降至冰点。他不明白，当年那个25岁出道即巅峰、意气风发的自己（朱轩洋 饰），为何会沦落至此。就在他试图挽救破碎的婚姻时，一场超现实的奇迹悄悄降临，带领他重新找回爱的初衷。

《欠你的那场婚礼》6月20日开播。

看点：金钟导演严艺文又一力作

身兼金钟影后的金钟导演、编剧严艺文，继《俗女养成记》、《影后》后推出全新力作爱情轻喜剧《欠妳的那场婚礼》，甫公布已十分注目。除此之外，该剧大玩「时空交错」，在预告中，中年陈立璇意外在车站与年轻的周可杰擦身而过，青春线甜虐交织、中年线道出婚姻无奈。

开播时间＋播放平台